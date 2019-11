La celebrities festejaron a pura música de la mano de Renault en la gala de CARAS

La música fue un elemento esencial en la gala de CARAS por sus 27 años, el evento que congregó a las máximas celebridades, quienes disfrutaron de la mano de Renault CAPTUR BOSE de una cita única. Para darles la mejor de las bienvenidas, la automotriz francesa amenizó la red carpet con un excepcional dj set que musicalizó la velada con grandes hits hasta que cayó el sol en la mansión del Four Seasons.

Por su parte, la banda de Renault engalanó a los invitados con un show imperdible, que hizo bailar a más de uno. Guille Valdés, Moria Casán y Mirtha Legrand estuvieron en primera fila disfrutando del espectáculo, que con el tema de Lenny Kravitz, "Are you gonna go my way?", dio comienzo de manera oficial a la fiesta.

Asimismo, Mariana Fabbiani, Catherine Fulop y Federico Salles se distendieron en el exclusivo lounge que montó Renault en la Mansión, donde se pusieron al día, posaron para los flashes y coronaron una gala a puro glamour.

“La música es el punto de pasión por excelencia, y por suerte para nosotros, si hay un lugar cotidiano en donde podemos disfrutar de la música que más nos gusta, es en el auto! Ahí se da ese momento en el que conectamos con nosotros mismos, y somos leales a nuestros gustos musicales. Esta serie limitada llega para asegurar que ese momento único esté acompañado por una experiencia de sonido incomparable.” asegura Paula Natale, Gerente de Publicidad & Marketing Digital de Renault.

“La experiencia es tan espectacular que no vas a querer bajarte del auto!” Agrega Paula, develando el concepto creativo que atraviesa todos los contenidos de la campaña que acompañará este lanzamiento.

