Clima astrológico para el lunes 28 de octubre

Luna nueva en Escorpio. Tiempo de introspección. La Luna nueva nos invita a mirar hacia dentro, para observar nuestros pensamientos y emociones. ¿cómo estoy’ ¿Cómo me siento? Esto trae claridad a la mente se ilumina la oscuridad a través del pensamiento. Por otro lado, a Cáncer le afloran los apegos, traducidos en la necesidad de estar más tiempo con la persona amada. Los celos no son otra cosa que el miedo a la perdida. Piscis observen sus inseguridades.

HOY ES ESTRELLA AUTOEXISTENTE AMARILLA en el Calendario Maya

Procúrale a tu cuerpo cubrir primero sus necesidades básicas: hogar, alimento, amor, después el espíritu podrá estar en paz.

Por más espirituales que seamos, si nuestras necesidades básicas (techo, comida, vestimenta, amor) no están satisfechas, nuestra mente estará llena de preocupaciones y no estarás en paz. Estamos en un cuerpo físico, y es nuestra amorosa responsabilidad ocuparnos de él, procurarnos los cuidados necesarios, atenderlo. No trates de ser un asceta (eso solo es ego espiritual) vive dignamente, normalmente, y entonces podrás dedicarte al espíritu.

AFIRMACION DEL DIA

La vida me provee de todas mis necesidades y estoy en paz.

Por Brujito Maya