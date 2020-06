Clima astrológico para el lunes 8 de Junio del 2020

Vamos a empezar la semana con toda la energía positiva de Marte en Piscis, influenciando también a Cáncer y Escorpio. ¡Modo optimismo, bien para arriba! Se conectan con el lado luminoso de la vida. Hacen una lista de todo lo que quieren hacer, proponen algunos cambios y ajustes favorables de vida. Se los ve entusiastas y motivados. Capricornio con Júpiter en su signo también los encuentra energizados, conquistadores, sintiendo que al menos esta semana para ustedes no hay imposibles.

HOY ES MONO RITMICO AZUL en el Calendario Maya

Trabaja de tal manera, que al llegar al final del día estés satisfecho y orgulloso de vos mismo. No hay cansancio más placentero que al llegar el final del día y uno recorre mentalmente todo lo que hizo, reconoce que trabajo duro para conseguir sus sueños y avanzó en dirección a ellos. Pequeños pasitos todos los días recorren grandes distancias. Siempre anoto en mi agenda pequeños objetivos relacionados con mis metas personales, mails, llamadas telefónicas, entrevistas… al final del día voy marcando con un tilde los objetivos que cumplí y aquellas cosas que me quedaron por hacer. No me propongo metas mas grandes de las que se que podré realizar ese día. Y siento una gran alegría cuando compruebo que la mayoría de mis propósitos diarios fueron cumplidos.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Amo mi trabajo, cada mañana me despierto sabiendo que algo importante voy a hacer hoy.