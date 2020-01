El horóscopo de la semana, ordenado según el grado de influencia cósmica

PISCIS (20-2 – 20-3): Enorme dosis de sensibilidad que, junto con el despliegue de una personalidad magnética, se vuelve poderosamente atractiva. veladas en las que el sentir y el deseo se mancomunan, sensualidad y disfrute.

SAGITARIO (23-11 – 21-12): Marte en el signo promete una inyección de energía extra que viene muy bien para arremeter con esos proyectos que tenía demorados. Buen tono general y recuperación psicofísica en alto.

ACUARIO (21-1 – 19-2): Buen arranque de semana, el Sol en el signo pone a disposición las mejores cualidades acuarianas y resalta cada acción que contemple humanidad, ideales y Bien Común.

GEMINIS (22-5 – 21-6): Reflexionar acerca de la naturaleza del deseo es la mejor recomendación por estos días; la pareja parece reclamar mayor atención, evite los enconos. Más que interesante momento intelectual.

CAPRICORNIO (22-12 – 20-1): El signo de las cabras celestes sigue procesando una cantidad inmensa de información, las visitas planetarias son recordatorios de renovación y de atención a sus temas específicos. Confíe en su naturaleza.

TAURO (21-4 – 21-5): La demanda para los toros celestes parece ser renovación y osadía, las pieles viejas generan sobrecarga, es necesario animarse a dar el salto por una expresión más vital y ajustada a su verdadero ser.

ESCORPIO (2-10 – 22-11): Días de gran sensibilidad y empatía, es mejor buscar maneras concretas de manifestar lo que siente u no dejar todo librado al zar. Caminar es una herramienta de descarga excelente.

ARIES (21-3 – 20-4): Fe y optimismo renovados para una semana en la que sigue repensando sus objetivos más profundos. Es hora de revisar estrategias y de dedicarle un buen tiempo al diseño de lo que pretende.

LIBRA (23-9 – 22-10): No está mal que las ideas no sean claras todo el tiempo, para poder colegir qué siente también es bueno entrar en lapsos en los que las categorías mentales no logran definirlo todo. Una sorpresa.

VIRGO (23-8 – 22-9): Recibe el respaldo de personalidades influyentes y las palabras de quienes respeta resultan alicientes que lo instan a recuperar la alegría por el esfuerzo. Buen momento para ver el fruto de su trabajo.

CANCER (22-6 – 22-7): Semana en la que se multiplicarán los encuentros y la sensación de que logra determinar con precisión qué está sintiendo quien está a su lado y qué sucede en lo profundo de lo que le toca vivir.

LEO (23-7-22-8): Excelente oportunidad para retomar estudios o lecturas que dejó pendientes, la potencia marciana lo dota de decisión y resistencia para lograrlo. recurra a la paciencia de que disponga, una verdadera maestra