A los 78 años murió Larry Flynt, el magnate de la industria pornográfica

Larry Flynt, el magnate del porno creador de la revista Hustler, murió este miércoles a los 78 años en su casa de Los Ángeles. La información fue confirmada por su hermano Jimmy y pese a que no trascendieron las causas de su muerte, el portal norteamericano TMZ, aseguró que el empresario habría muerto tras sufrir una insuficiencia cardíaca.

Polémico desde sus inicios, el magnate lanzó Hustler en 1974para competir con Playboy y Penthouse y rápidamente se convirtió en uno de los hombres más importantes en la industria del entretenimiento para adultos.

Si bien en un principio, los distribuidores se negaban a distribuir la revista, tiempo después Flynt se hizo popular cuando publicó una foto de la ex primera dama Jacqueline Kennedy Onassis tomando el sol en sus vacaciones.



