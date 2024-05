Anya Taylor-Joy volvió a hacerlo. Después de deslumbrarnos con sus increíbles elecciones de moda en la alfombra roja de "Dune", la estrella dejó a todos boquiabiertos una vez más con su deslumbrante look para el estreno de "Furiosa", la esperada película de la saga de Mad Max en la que será protagonista.

La moda en las alfombras rojas de estrenos cinematográficos se está convirtiendo cada vez más en un terreno fértil para la expresión creativa, y Taylor-Joy está liderando con el último estilo que eligió vestir, en donde destacó una importante pieza para el cabello.

Siguiendo los pasos de artistas como Zendaya, quien ha hecho de la moda una extensión natural de su arte, la actriz ha adoptado esta tendencia con entusiasmo y habilidad.

Así fue el impactante look de Anya Taylor-Joy que impactó a todos

Para el estreno de "Furiosa" en Australia, Taylor-Joy optó por un atuendo dorado, deslumbrante y extravagante que dejó a todos sin aliento. Con un vestido transparente tipo naked dress como base, la actriz llevaba una red de triángulos dorados adornados con piedras, cadenas y detalles plateados que añadían volumen y dinamismo a su apariencia.

Pero lo que realmente robó el espectáculo fueron los apliques tipo púas estratégicamente colocados en la cadera y el tocado, creando una silueta llamativa y una presencia verdaderamente impactante.

Lo más sorprendente de este look es que no es simplemente una creación moderna, sino que es una pieza vintage que proviene de la colección primavera-verano 1996 de Paco Rabanne. Esta elección no solo demuestra el ingenio y la visión de Taylor-Joy en la moda, sino que también rinde homenaje al legado de diseño que la precede.

Cómo será Furiosa, la película que protagoniza Anya Taylor-Joy

Los desiertos desolados de Mad Max cobran vida una vez más en 2024 en "Furiosa", un spin-off centrado en el icónico personaje que cautivó al público en "Fury Road". Esta vez, el papel de Furiosa es interpretado por la talentosa Anya Taylor-Joy, quien promete llevar la historia a nuevas alturas de emoción y drama.

Programada para llegar a las pantallas de cine el 22 de mayo de 2024, "Furiosa" promete ser un viaje épico a través de un mundo postapocalíptico donde la supervivencia es una batalla diaria y la redención es el premio más preciado. En este universo brutal y despiadado, Taylor-Joy asume el desafío de dar vida a Furiosa, una guerrera valiente y decidida cuya búsqueda de libertad y justicia la lleva a enfrentarse a innumerables peligros y desafíos.

