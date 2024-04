Anya Taylor-Joy decidió compartir, finalmente, con sus fans uno de los momentos más importantes de su vida: su casamiento. La actriz de cine se casó en 2022 con Malcolm McRae pero decidió hacerlo en secreto y la prensa no pudo acceder a la ceremonia y celebración de su amor, pero ahora se conocieron algunas postales.

Si bien era sabido que la actriz de Gambito de dama había dado este paso en su relación, no se conocían pormenores y ahora se vio el fabuloso vestido que utilizó. "Dos años atrás me casé con mi mejor amigo en Nueva Orleans", declaró en una publicación de Instagram que ya lleva más de un millón y medio de likes.

"La magia de ese día está arraigada en cada célula de mi ser, para siempre. Feliz segundo (primer) aniversario mi amor... Eres el más genial", agregó.

Cómo fue el casamiento de Anya Taylor-Joy

La actriz de Last Night in Soho llevó un suntuoso vestido Dior en color crema con velo, cola, una falda imponente y un corset en la parte superior. Además, eligió casarse por iglesia y la única famosa invitada que se vio en las fotos fue Cara Delevigne. Hubo una cena, pero no se conoce si hubo fiesta.

Para terminar su posteo, Anya Taylor-Joy mostró un excéntrico plato y escribió: "Si, esas son tortas en forma de corazón anatómicamente correctos. Sí, soy el vampiro Lestat".