Sarah Michelle Gellar revela el tratamiento no invasivo que eligió para modelar su cuerpo

La actriz Sarah Michell Gellar conocida mundialmente por su papel en "Buffy, la cazavampiros" eligió el tratamiento de reducción de grasa no invasivo número 1 del mundo y comparte su experiencia.

La actriz, madre y emprendedora ha anunciando que se ha convertido en la embajadora del tratamiento nro 1 para combatir la adiposidad localizada a nivel mundial y reveló que ha sido fanática de CoolSculpting® durante años. Subrayó que el tratamiento es un complemento al arduo trabajo que realiza para mantener su forma a través de la dieta y el ejercicio.





Gellar destaca que “la alianza con Coolsculpting se dio de manera orgánica, no soy la persona que quiere ir y modificar completamente su cuerpo quirúrgicamente - no me sentiría bien con eso - pero, si quiero compartir que uno puede hacer algo donde tenga buenos resultados, trabajando en conjunto con el cuidado de sí mismo de una manera no invasiva”.

Sarah destaca que “el ejercicio, para mí, es físico y mental. No solo ayuda a mantener mi cuerpo en forma sino que me hace sentir bien. En cuanto a la comida soy afortunada. Amo cocinar. Me gusta darme algunos gustos. Como bien, hago ejercicio, así que busco un equilibrio, de eso se trata. Hay partes de nuestro cuerpo que no importa cuánta dieta y ejercicio hagas necesitan un poco de ayuda. Para mi aprender que realmente se puede congelar la grasa fue una gran noticia. Siento que recuperé la confianza en mi guardarropa. Ya sea que me ponga los jeans para ir a la escuela o me ponga un vestido para salir por la noche”.





"Si tuviera que contar mi experiencia con CoolSculpting en tres palabras solo les diría que es un tratamiento: simple, conveniente y eficaz. Muchas personas no se dan cuenta de que la grasa subcutánea rebelde se puede eliminar definitivamente sin cirugía por eso comparto mi experiencia, para ayudar a educar a hombres y mujeres y ayudar a desterrar los mitos sobre el contorno corporal.", asegura.

Acerca del procedimiento CoolSculpting ®

CoolSculpting® es un procedimiento no quirúrgico, clínicamente probado que reduce selectivamente la grasa no deseada usando una tecnología de enfriamiento patentada. Funciona enfriando suavemente las células de grasa en el cuerpo para inducir una eliminación natural y controlada sin afectar el tejido circundante en solo una sesion de 35 minutos.

¿Qué puedo esperar? Resultados muy similares a los de una liposucción pero sin pasar por un quirófano y sin pos-operatorio.



https://la.coolsculpting.com/