Danna Paola confirmó que está en pareja, ¿es Sebastián Yatra?

Danna Paola es una de las señaladas como tercera en discordia entre Sebastián Yatra y Tini Stossel. La protagonista de la serie española Elite lanzó un nuevo tema con el músico y las especulaciones no dejan de correr.

Pero para cortar con cualquier rumor, la mexicana de 25 años rompió el silencio y confirmó que está en pareja. "Siempre me andan involucrando con cada persona con la que trabajo y yo creo que hay que tener mucho respeto porque uno nunca sabe qué hay detrás. Puedes señalar a alguien y no sabes todo lo que puede estar pasando el artista en su vida personal. No me conocen",dijo en diálogo con Radio Fórmula sobre los trascendidos con el ex de Tini.

Luego agregó: "Yo estoy saliendo con una persona y en este momento.... A ver, no es Sebastián. Hay una relación de trabajo, de respeto, y no está padre que estén estos chismes por fuera, me explico, que hemos salido a explicar mil veces, pero por ahí siguen".

¿Quién será?