Diane Kruger y Norman Reedus se comprometieron en secreto

Diane Kruger y Norman Reedus se comprometieron tras cinco años de amor y una hija en común de dos años.

La noticia de los planes de casamiento de la actriz alemana y el actor estadounidense fue confirmada por una fuente a la revista People.



La pareja se conoció en 2015 durante las grabaciones de la película Sky, pero su noviazgo no salió a la luz hasta marzo de 2017, cuando fueron sorprendidos en Nueva York, muy mimosos. En noviembre de 2018 se convirtieron en padres de una niña, cuyo nombre permanece en total anonimato. Por su parte, el protagonista de The Walking Dead también es padre de un chico de 21 años llamado Mingus Lucien, fruto de su relación con Helena Christensen.



Tanto Kruger y como Reedus han decidido proteger su vida privada y llevar un perfil absolutamente bajo en cuanto a exposición mediática. De hecho, muy poco se sabe sobre su relación e historia de amor. Tampoco se sabe mucho sobre la hija que tienen en común.

En alguna oportunidad la actriz había manifestado sus ganas de casarse, pero no se había referido a una fecha o planes cercanos. "Nunca digas nunca. Haría una fiesta. Me gustaría llevar un vestido bonito. Pero no soy religiosa, así que ese aspecto del matrimonio no significa nada para mí. Obviamente conlleva una seguridad económica, pero soy independiente en ese sentido, no necesito a nadie para eso", dijo hace dos años luego de convertirse en madre a PorterEdit, la revista digital de NET-A-PORTER.

Recordemos que en el pasado, Diane Kruger tuvo una relación con el actor Joshua Jackson, estrella de Dawson's Creek. La relación duró 10 años hasta que el 2016 decidieron ponerle fin. Previo a este noviazgo, ella estuvo casada con el actor francés Guillaume Canet, actual pareja de Marion Cotillard, con quien tuvo dos hijos.



Por su parte Norman Reedus tuvo una relación con Helena Christensen durante 5 años. Su hijo Mingus, que hoy en día ya tiene 21 años, sigue los pasos de su madre en la moda.