J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron que esperan su primer hijo

Después de rumores y fotos robadas, J Balvin y la modelo Valentina Ferrer confirmaron que serán padres por primera vez.

El cantante y la modelo cordobesa anunciaron la noticia con una tierna foto que fue la portada de la edición mexicana de Vogue.

"Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear", contó la argentina de 26 años.

A pesar del hermetismo, Valentina Ferrer publicó en su cuenta oficial de Instagram esta portada donde escribió: "Se agranda la familia".

Los rumores de embarazo comenzaron hace ya un tiempo largo y, según se sabe, la diosa atraviesa el octavo mes de gestación.

Días atrás, circuló en redes sociales un video que se hizo viral donde se ve a la novia de J Balvin luciendo su abultada pancita. Así mismo, el rumor que resuena fuerte es que se trataría de un varón a quien llamarían "Río".

Así comenzó la historia de amor entre J Balvin y Valentina Ferrer

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en 2017, cuando la modelo participó del videoclip "Sigo extrañándote". A pesar de haber sido descubiertos en reiteradas oportunidades, la pareja decidió hacer oficial su romance un año después en la Fashion Week de Nueva York.

En septiembre pasado, la pareja fue noticia cuando él la sorprendió llevando a toda su familia argentina en el día de su cumpleaños. De esta manera, Valentina pudo reencontrarse con los suyos tras la cuarentena.