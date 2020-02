Quentin Tarantino fue papá por primera vez

Quentin Tarantino y Daniella Pick fueron padres por primera vez este sábado en un hospital de la localidad de Tel Aviv, ciudad que la pareja eligió para vivir antes de que nazca su bebé.

La noticia la confirmó uno de los representantes del cineasta, quien transmitió la “felicidad” de la pareja a los medios. A pesar de la difusión de esta primicia, por el momento se desconoce el sexo y el nombre del recién nacido.

Tarantino, de 56 años, y Pick, de 36, se casaron en 2018. La pareja anunció la llegada de su primer hijo en agosto donde también comunicaron que eligieron Israel como lugar para instalarse después del nacimiento.

La pareja se conoció durante la promoción de Tarantino por la película Inglorious Basterds (Bastardos sin Gloria) en 2009 y, más tarde, Pick tuvo una breve aparición en su última película Once Upon a Time in Hollywood, producción que le dio a Brad Pitt su primer Oscar.