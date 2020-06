Se suicido Jas Waters, guionista de This is us

Jas Waters, guionista de la exitosa serie "This is us", murió el martes 9 de junio en Los Ángeles. La policía de esa ciudad confirmó que se quitó la vida. La reconocida dramaturga fue hallada sin vida en su casa, bajo una tétrica escena.

Waters escribió en 2019 la película "What Men Want", "Showtime's Kidding" y "Comedy Central's Hood Ad", y la serie que aún sigue siendo furor, "This Is Us", en 2017 y 2018. Actualmente y con la cuarentena mundial, está producción de Fox logró estar en boca de todo el mundo.

Anteriormente había trabajado en "Kidding", una serie de 2018 protagonizada por Jim Carrey; en "The Breaks", una historia sobre hip hop de 2017 y en el reality show "The Gossip Game".

La noticia se conoció de manera pública cuando la producción de "This is us" se lamentaron la muerte de la guionista, de apenas 39 años en sus cuentas oficiales de redes sociales.

"Toda la familia #ThisIsUs quedó devastada al enterarse del fallecimiento de Jas Waters. En nuestro tiempo juntos, Jas dejó su huella en nosotros y en TODO el espectáculo", se indicó con dolor.