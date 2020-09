Tom Cruise ya tiene fecha para viajar al espacio y filmar su nueva película

Finalmente se oficializó, Tom Cruise, podrá filmar su película en el espacio exterior como un verdadero astronauta. El actor recibió la confirmación de la NASA, que dio a conocer cuándo grabarán la película en el espacio.

La noticia llegó a través de un tweet de Space Shuttle Almanac, en donde se confirmó que el filme del actor de Misión imposible se rodará el próximo octubre de 2021. En la creación de este filme sin precedentes estarán involucrados SpaceX de Elon Musk y la NASA.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz