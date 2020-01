Trasciende grave acusación contra Luis Miguel

Poco se sabe sobre la vida privada de Luis Miguel. Aracely Arámbula, quien tiene dos hijos con el cantante mexicano, se las ingenia para no referirse al vínculo de sus herederos con su padre, principalmente por respeto ellos. Ahora, visiblemente molesta con una actitud del "rey sol" hizo picantes declaraciones que dejan en jaque a su ex.

Entre varios de sus dichos, la actriz y cantante aseguró que Luismi no saludó a su hijo en su más reciente cumpleaños: “No, no llamó el papá”, aseguró la estrella mexicana en diálogo con el periodista Eden Dorantes en su canal de Youtube.

“Como yo estoy con mi papá y mi papá es un divino y es un espectacular papá, tiene mucho padre con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos… Mis hijos están felices, están en una familia muy unida y una familia divina que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor que la verdad no extrañamos nada”, disparó picante Aracely.

Asimismo, la actriz señaló que la única persona del ‘entorno’ de Luis Miguel que se ha preocupado por su hijo es Natalia, quien es madrina de uno de sus hijos. “La única persona de allá que está muy al pendiente de mis hijos es su madrina, que es Natalia, y que no es de allá, que fue en ese tiempo, ella es madrina de nacimiento”, explicó.

“Fueron como seis padrinos pero la única madrina que siempre está hablándole, viéndolo, visitándole y le manda detalles es mi Natalia. Entonces Natalia es una divina y toda la gente es de mi familia y de mis amigos y mi círculo”, afirmó la ex de Luismi.

También dejó muy en claro que no se arrepiente de haber tenido una relación con el mexicano ya que fruto de ese amor nacieron sus chiquitos: “No hay que arrepentirse de nada, además mis hijos hermosos, cómo me voy a arrepentir, mis hijos nacieron de un gran amor. Yo estoy feliz y agradecida con la vida, no puedo pedir más”.

Por último, la mujer de 44 años hizo énfasis en que no necesita el dinero de Luis Miguel para mantener a sus hijos: “Yo trabajo mucho y la verdad es que vivimos muy bien con lo mío”, aseguró. “Estoy con mi carrera desde antes de él, con él y después. Yo soy mamá y papá y soy una mujer que como muchas mujeres de México y en el mundo nos hacemos cargo, no solamente económicamente, es que no es solo esa la carga, es la educación, es estar al pendiente de ellos y más ahorita con la adolescencia… Es un trabajo fuerte”, cerró.