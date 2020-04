El video viral de un fan argentino que emocionó a Will Smith

View this post on Instagram

This is FANTASTIC @juanchiroisman!! ・・・ Repost @juanchiroisman ・・・ Here I present the second #hyperlapse of this quarantine series now featuring @willsmith. I had a lot of fun doing it, those of us who had our childhood during the 90s grew up watching movies of this dude. Still, editing this hyperlapse I realized that there are some movies I hadn’t seen. Hope you like it. - Les presento el segundo #hyperlapseado de esta serie de cuarentena con personajes realizados por @willsmith. Me divertí mucho haciéndolo, los que tuvimos infancia en los 90 crecimos viendo películas de este groso. Igual armando el hyperlapse me di cuenta que hay algunas que no vi. Bueno espero que les haya gustado. - Music by @facundovilllegas 🎵🙌🏽 ♠️ Chris Gardner Muhammad Ali Mike Lowrey Henry Brogen Genio Daryl Ward Howard Inlet Deadshot Dr. Bennet Omalu Nicky Lucifer Cameo Cypher Raige Ben Thomas Dr. Robert Neville Hitch Detective Del Spooner Robert Clayton Dean Capitán Steven Hiller Paul Agente J