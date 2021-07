La China Suárez tiene el ítem de la temporada que vas a querer sumar a tu look

China Suárez es una referente de estilo, de eso no quedan dudas. Esta vez la actriz sorprendió al compartir algunas postales en donde se la vio con un look súper estridente y deportivo, en colores opuestos. El detalle que sumó mil puntos fue que la joven incluyó en su estilismo el ítem de la temporada y que es fetiche entre todas las influencers de estilo: se trata de la gorra o "cap" que en este caso la eligió en la gama de su outfit.



China fue fotografiada usando un maxi buzo en tono verde que acompañó con calzas rojas y unas Nike Air Max blancas con detalles en negro y rojo. Además, llevó una gorra lisa en color verde que cerró el look muy arriba. Sumó r una cadena dorada, uñas en verde oscuro, pelo suelto y no makeup. ¡Súper canchera!

China Suárez con su look deportivo en el que sumó una cap, el ítem de esta temporada.



Respecto al accesorio estrella de esta temporada, ya hemos visto sobre la pasarela en los desfiles de las principales firmas de moda que las gorras están en auge. También en la calle de las principales capitales de moda, donde las influencers las adoptaron a sus estilismos rápidamente.

China Suárez.

Y es que las gorras, antes reservadas solamente a la práctica deportiva o a las jornadas playeras, están de vuelta. Seguramente porque este diseño urbano y versátil, se adapta fácilmente a la hora de armar looks. Y de hecho logran dar ese "touch" especial que suma.





Kourtney y Kim Kardashian, Kylie y Kendall Jenner, Hailey Bieber, Rihanna y otro sin fin de famosas son algunas de las que se subieron a la tendencia de las gorras y ya se dejaron ver con algunos modelos clásicos de los 90s, con logos, inscripciones y hasta bordados. Incluso la modelo Emily Ratajkowski recientemente fue vista con una gorra en tono verde muy parecida a la de China Suárez.