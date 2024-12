El deslumbrante look de Valeria Mazza, la conductora de los Martín Fierro de la Moda

Este viernes 6 de diciembre se realizó una nueva emisión de los Martín Fierro de la Moda en el Centro de Convenciones Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires. Valeria Mazza fue elegida por segunda vez consecutiva para ser la conductora del importante evento que premia a los trabajadores de la industria.

Como ícono internacional de la moda, Valeria Mazza formó parte de la premiación y no, como no puede ser de otra forma, su look se llevó todas las miradas al mostrar el glamour y lujo, que la caracteriza.

Martin Fierro de la Moda 2024

El look de Valeria Mazza para los Martín Fierro de la Moda

Valeria Mazza es la representante argentina en el mundo de la moda a nivel global. La modelo que supo caminar en pasarelas internacionales es la elegida por Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) para ser la conductora de los Martín Fierro de la Moda, premiación que se hace por segundo año en el país.

Esta vez, la modelo fue acompañada en el rol por su colega Iván de Pineda. Pero además de brillar en la conducción, Valeria lo hizo con su look, muy atinado para el gran evento. En su desfile por la alfombra, mostró su elección.

Valeria Mazza

Como primer atuendo, Valeria Mazza deslumbró en los Martín Fierro de la Moda con un elegante vestido largo de color aqua, que brillaba gracias a los destellos incorporados en su diseño. El modelo, de un solo hombro, realzó su figura y le aportó un aire sofisticado y moderno.

En cuanto a su peinado, la supermodelo optó por un semi recogido hacia el costado, que complementó con un toque de frescura y suavidad, ideal para destacar la línea del cuello y los hombros. Su maquillaje se mantuvo en tonos naturales, priorizando un look luminoso y sutil que resaltaba su belleza clásica.

Valeria Mazza

Para completar su atuendo, Valeria eligió pendientes dorados con una gema aqua, logrando un conjunto armonioso que hacía eco del tono de su vestido. Este accesorio delicado y refinado añadió un toque de lujo sin opacar el resto de su look. Sin dudas, un estilismo que reflejó su estatus icónico en la moda.

Valeria Mazza deslumbra con su cambio de look en los Martín Fierro de la Moda

Valeria Mazza brilló en los premios Martín Fierro de la Moda 2024 con un impactante vestido strapless en duchesse de seda color ivory. La prenda, de silueta recta con una sobre-falda plisada, combinó a la perfección detalles clásicos y vanguardistas.

El toque moderno del atuendo estuvo a cargo de un arnés de cuero charol adornado con joyería artesanal de alpaca, realizado meticulosamente a mano. Este elemento audaz y elegante destacó como uno de los puntos focales del look, realzando la presencia de Valeria como una verdadera estrella de la moda.

El vestido forma parte de la última colección Haute Couture 2025, una propuesta que celebra el equilibrio entre lo tradicional y lo innovador, consolidando a Valeria Mazza como un ícono de estilo y sofisticación en cada aparición.

N.L