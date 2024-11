De Valeria Mazza a Juliana Awada, los mejores looks en la gala del Hospital Austral

Con Valeria Mazza (madrina del establecimiento) y Alejandro Gravier a la cabeza, sus históricos anfitriones y la estelaridad icónica de Mirtha Legrand en su mesa principal, la 17° edición de la gran Gala a beneficio del Área Pediátrica del Hospital Universitario Austral fue un éxito.

Y es que este año se logró recaudar la cifra necesaria para adquirir un equipo de última generación destinado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos para salvar vidas. En este marco benéfico y de compromiso con los más chicos, las figuras más resonantes de la cultura y el espectáculo se dieron cita en la majestuosa velada montada en el Palacio Duhau del Park Hyatt Buenos Aires.

Juliana Awada y Macri se unieron a Mazza, Gravier y Mirtha Legrand, entre otras figuras.

Artistas como Gabriel Corra do, Taina Laurino, Soledad Solaro, Fabián Medina Flores, Lorena Ceriscioli y los diseña dores Benito Fernández y Fabián Zitta se sumaron a la convocatoria VIP además de funcionarios políticos como el ex presidente Mauricio Macri con Juliana Awada, el Embajador de Uruguay Carlos Enciso, la ViceJefa de Gobierno de Buenos Aires Clara Muzzio, el Diputa do Emilio Monzó, la ex Ministra Carolina Stanley y el ex legislador Federico Salvai.

Tiziano, Taína, Benicio y Balthazar Gravier acompañaron a sus padres.

Pero la coronación en asistencia perfecta fue la de la propia familia Mazza-Gravier, con todos sus hijos presentes en el lugar: Tiziano Gravier, Balthazar Gravier y Benicio se vistieron de gala para acompañar a sus papás al igual que la carismática Taína -la heredera menor- que subió al escenario junto al talentoso Fer Dente para contagiar con la dulzura de su voz.

Luego se sumó el clan completo y el escenario cerró el tramo musical con una postal épica familiar cantando a capella.

El elegantísimo look de Awada junto a Mauricio Macri.

Más detalles de una noche imperdible

Durante la gala, ambientada por Martín Roig y conducida por Iván de Pineda, se llevó adelante la tradicional subasta de piezas exclusivas, experiencias únicas y objetos donados por reconocidas personalidades del arte, incluida una camiseta firmada por la estrella de la Selección Julián Álvarez.

Taina Laurino Ferreira.

“Este año superamos todas las expectativas y me emociona profundamente ver este salón repleto de amigos que año tras año renuevan su compro miso con el hospital.”, dijo Mazza, que vistió un diseño exclusivo de Hannibal Laguna, joyas Swarovski, clutch de Luna Garzón y zapatos de Valeria Mazza Shoes.

Taína Gravier y su show junto a Fer Dente.

Las emotivas palabras de Valeria Mazza

“A lo largo de estos años hemos construido un legado de amor y solidaridad. Qué gratificante es pensar en las sonrisas que hemos podido generar juntos. En la calidad de vida que pudimos mejorar y en el impacto duradero que hemos dejado en la comunidad. Juntos podemos seguir cambiando historias y sembrando semillas de alegría y esperanzas”, cerró Valeria Mazza entre lágrimas, producto del deber cumplido.

Fotos: Juan Jauregui.