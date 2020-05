MET Gala virtual: los looks más icónicos a través de su historia

La Met Gala es un clásico fashion que todos los lunes de mayo desplegaba su elegante alfombra para recibir a las celebrities más destacadas del mundo del espectáculo, el deporte y la cultura. Este año y debido al coronavirus, Anna Wintour - editora en jefe de Vogue USA y quien año a año organiza la ceremonia más importante de la moda-, decidió que pese a todo la gala se realizaría aunque de forma virtual.

"Les pedí a algunos amigos que se unieran a mí por un momento simple, uno que espero nos traiga un poco de alegría’, dijo la editora. De esta manera, a lo largo del día, Vogue recordará los históricos de la gala que se realiza todos los años en el Museo Metropolitano de Nueva York.

La programación será transmitida en vivo, exclusivamente, a través de la plataforma de YouTube y se titulará A moment with the MET (Un momento en la MET). Se trata de una celebración íntima que dará inicio a las 18hs de este lunes con un discurso de Wintour. Luego podremos ser parte de una presentación especial (y en vivo) de la banda inglesa de indie rock Florence and the Machine, seguido de un setlist armado por el diseñador de modas estadounidense y DJ Virgil Abloh; como también una serie de videos que harán memoria a los mejores recuerdos de la ceremonia junto a la súpermodelo Naomi Campbell, la cantante Cardi B y la diseñadora Stella McCartney.

Cabe destacar que a través de este acto se buscará reunir dinero para contribuir a las organizaciones benéficas que luchan contra el COVID-19. A continuación te compartimos la programación completa que irá desde este lunes 4 y el martes 5 de mayo:



Lunes 4 de mayo: Los mejores momentos en la alfombra roja de Liza Koshy a las 10 a.m.;

La vida en apariencia: Naomi Campbell a las 3 p.m.;

Todo lo que necesitas saber sobre la MET Gala a las 7 p.m.



Martes 5 de mayo:

Conoce la Historia Oral de la MET: Cardi B y Jeremy Scott a las 3pm;

Conoce la Historia Oral de la MET: Liv Tyler y Stella McCartney a las 10 a.m.



Además, desde CARAS Digital te invitamos a hacer un repaso de los looks históricos de la gala: