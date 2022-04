Moda y estilo en el Teatro Colón: tendencias que lleharon para quedarse

Enmarcado en una auténtica noche glam, bajo la premisa de celebrar el 30 aniversario de “Majirel” (reconocida línea de coloración de L’Oréal Professionnel) las últimas tendencias en materia fashion engalanaron el Teatro Colón. Con producción general de Lucía Uriburu –y la presentación estelar en escena de Elena Roger y el grupo estable del Colón– tuvieron su destaqué los más distinguidos outfits y peinados que anticipan lo que se viene.

Por empezar, el auge de las transparencias. Que no solo vienen ganando terreno, sino que llegaron para quedarse: siendo de las tendencias más latentes en este invierno. Funcionales para distintas ocasiones, tanto casuales como no, ya que se manipulan en diferentes prendas como vestidos, remeras, pantalones y su uso, por ejemplo en mangas. “Tendencia que aparece a montones en casas de moda como Mugler, Fendi y Valentino de Piarpollo Piccoli”, agrega Uriburu, sobre la prenda que eleva cualquier look de una manera sencilla, pero altamente eficaz.

Moda y estilo en el Teatro Colón: Adrian Brown, Leticia Carossella y Marian Saud.

También destaca la pedrería en los vestidos, cuya aparición responde al resurgimiento de la década de los 2000, y el Y2K. Las sustracciones, también conocidas como cut outs, han entrado en las tendencias más llamativas para esta temporada. Siendo también muy utilizadas en conjunto con las transparencias, ya que juntas crean un dinamismo con alto nivel de texturas en el total look. “

Vienen en todo tipo de tipologías: remeras, pantalones, vestidos. Le dan un estilo seductor, pero elegante”, asegura la destacada productora. El corset sigue presente. Solo, o acompañado de un vestido o remera por debajo, sumando capas al look y un mayor nivel de complejidad, para sellar un outfit magnífico. “Esta tendencia nació el año pasado con el resurgimiento de un estilo más romántico. Actualmente, podemos ver cómo está evolucionando a un look más sensual, visto en Versace FALL RTW acompañado de ecocuero y vinilo”, señala Uriburu. La joyería recargada y glamorosa es tendencia, representando el “más es más” en cuanto a accesorios. Alejándonos del look minimalista, se buscan joyas llamativas y con estilo elegante, como la conocida Bijouterie Couture, vinculada a una imagen más francesa.

Moda y estilo en el Teatro Colón: Adrian Brown, Leticia Carossella y Marian Saud.

Elena Roger y el ballet estable del teatro Colón enaltecieron la gala de ‘Majirel’. El glamour enmarcó una noche donde la moda y el estilismo fueron sus máximos protagonistas. También la presencia de perlas protagonistas, tanto en aros y brazaletes como en indumentaria. Las tendencias en make up determinan el total-look. “Al elevar el cabello y juntarlo con el slick hair, genera otra tendencia conocida como el foxy eye, promovida en los últimos meses en el mundo del maquillaje”, apunta Lucía y, en sintonía con el contexto que celebra a la reconocida línea de coloración, se suma Ulises Stegmayer, ejecutivo de L´Oreal.

Moda y estilo en el Teatro Colón: Adrian Brown, Leticia Carossella y Marian Saud.

“En cuanto a color, la tendencia está cambiando y se está volviendo a lo natural. La ultra personalización del color, un tono para cada persona y el cabello se torna un accesorio para completar el look”, explica. Las tendencias en cabello están a la vista. Una de las más latentes es “El pelo Slick”, generado a partir de gel, cuya función principal es lograr un look pulcro quitando el pelo del rostro. Y, en simultáneo, permite focalizar los rasgos mientras provoca una imagen juvenil. “Este peinado lo venimos observando en pasarelas tales como Burberry y Georgi Armani, en Fall RTW (Ready to wear). Al igual que en modelos, como la renombrada Bella Hadid”, apunta Uriburu. Asimismo, se observa la raya bien definida, la cual se puede utilizar en el medio o al costado. Esta incita un punto de foco en el pelo, llamando la atención. También se puede apreciar el uso del corte carré, el cual da un aire parisino al look, que siendo acompañado por la raya definida al costado y unos hairclips, complementan sin dejar que un llamativo color de cabello sea el centro de atención

Elena Roger en el escenario de Colón interpretando piezas de Edith Piaf.

Macarena Ibarguren, Directora de Marketing L'Oréal y Germán Gignone, Director de Division en L'Oréal

El cuadro de Ballet en escenario del Teatro Colón.

Fotos: Federico De Bartolo