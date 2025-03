Desde su primera aparición pública hasta sus más recientes eventos de gala, la princesa Amalia de los Países Bajos demostró una notable evolución en su estilo. Con una mezcla de modernidad y tradición, la hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima encontró un equilibrio entre las tendencias juveniles y los códigos de vestimenta de la realeza.

La princesa Amalia fue dejando atrás su imagen más juvenil para adoptar un vestuario más refinado y propio de su posición. Sin embargo, lejos de encasillarse en un solo registro, la heredera al trono de los Países Bajos demuestra su versatilidad al alternar entre conjuntos sofisticados y atuendos más relajados.

Un ejemplo de eso se vio el pasado 7 de junio de 2024, cuando participó en el tradicional posado de verano junto a su familia en el Palacio Huis ten Bosch. En esta ocasión, sorprendió con un traje en tono claro de la firma Róhe, al que dio un aire moderno al llevar la chaqueta sobre los hombros y combinarla con una vibrante blusa azul. Para un toque juvenil, optó por zapatillas deportivas de Autry, reafirmando su gusto por la comodidad sin perder elegancia.

La princesa Amalia y su inspiración en la reina Máxima

No es sorpresa que Amalia tome inspiración de su madre, la reina Máxima, quien es reconocida por su audaz sentido de la moda. Esto se hizo evidente el 17 de septiembre de 2024, durante la celebración del Día del Príncipe, cuando la princesa eligió un espectacular vestido verde de la firma Safiyaa. Con mangas tipo capa y un original escote cut-out, el diseño evocaba la sofisticación que tanto caracteriza a la reina Máxima. Además, Amalia complementó su atuendo con un innovador clutch dorado de Jacquemus y sandalias de Stuart Weitzman.

La influencia materna también se reflejó en otros looks como el uso de abrigos tipo trench, incluso la joven utiliza algunas prendas que son de su madre. Este detalle reafirma la tradición de las royals de reutilizar piezas icónicas dentro de su guardarropa.

A pesar de su creciente inclinación por los atuendos de gala, Amalia sigue apostando por looks casuales cuando la ocasión lo permite. Para el posado invernal del 29 de noviembre de 2024 en Ámsterdam, combinó su abrigo batín de By Malene con unos modernos pantalones vaqueros de corte ancho y un bolso de Natan, logrando un look relajado pero chic.

La evolución de la princesa Amalia deja en claro que está encontrando su propio sello dentro de la realeza. Desde prendas modernas hasta sofisticados vestidos de gala con joyas históricas, la heredera de los Países Bajos sigue forjando su identidad con un equilibrio entre tradición e innovación. Su estilo, sin duda, continuará captando la atención y marcando tendencia en la realeza europea.