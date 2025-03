Se filtran audios de Jesica Cirio sobre su relación con Elías Piccirillo: "Sé muy bien quién es, sé todo"

En los últimos días, el nombre de Elías Piccirillo tomó gran relevancia en los medios de comunicación al ser detenido en medio de una investigación por estafas. Pero la notoriedad llega debido a que se trata de la persona que estuvo casado con Jesica Cirio hasta febrero pasado. El matrimonio duró menos de un año y la modelo es cuestionada respecto al posible conocimiento de los negocios fraudulentos que mantenía quién fue su pareja.

En este contexto, Jesica Cirio se mantiene en silencio. No obstante, se volvieron a difundir sus declaraciones sobre su vínculo con Elías al momento que comenzaron a circular versiones sobre sus negocios fraudulentos, y ella desestimó estas acusaciones al indicar que conocía perfectamente a la persona que tenía a su lado.

Las declaraciones de Jesica Cirio sobre Elías Piccirillo

El 18 de marzo de 2024, Jesica Cirio hizo pública su relación con Elías Piccirillo en el festejo de su cumpleaños. La modelo enfrentaba rumores de romance desde hace varios meses y fue esta fecha especial en la que decidió contar sobre su relación mediante diversas fotos en Instagram. En mayo de ese mismo año contrajeron matrimonio, y realizaron una celebración íntima pero sin escatimar en lujos.

Poco después de esa boda, comenzaron a circular rumores respecto a los presuntos negocios fraudulentos por parte de Elías Piccirillo. En ese momento, Cirio se expresó en comunicación con Luis Ventura, en defensa de su, entonces, esposo. “Lo conozco muy bien, sé muy bien quién es, sé todo. Se dicen un montón de pavadas, pero también estoy acostumbrada a eso”, indicó.

En la misma línea, la también conductora indicó que a ella le importaba lo que sucedía dentro de su hogar y no lo que podía decir la gente sin conocimiento ni pruebas y que “hasta llegan a decir cosas que son... tan atrocidades, que no son reales”. Y agregó: “Pero bueno, nada, no me preocupa porque, insisto, sé muy bien quién es. Estoy todos los días con él, lo que construyó, lo inteligente que es, lo que hace, sus laburos, su tarjeta... Es director de un banco, no para de laburar, es un pibe que va para adelante. Y bueno, el resto es como que ya estoy acostumbrada a que todo sea así”.

Estas palabras hoy toman una gran relevancia, ya que indirectamente Jesica Cirio se ve involucrada en la detención de su exesposo por la relación que mantuvo presuntamente al mismo momento que él ejecutaba estafas. Al conocerse estos audios, se indica que la modelo podría estar en conocimiento de estos movimientos fraudulentos debido a que deja en claro que sabe con quién compartía su vida en ese entonces.

Actualmente, Jesica Cirio eligió mantenerse en silencio tanto ante los medios como mediante sus redes sociales, sin realizar declaraciones al respecto. Hasta el momento no es vinculada en la causa que mantiene a Elías Piccirillo detenido.