Aseguran que la Princesa Leonor está enamorada de un compañero de colegio

A finales del mes de agosto del año pasado, la princesa Leonor de España era noticia por su decisión de comenzar los estudios en Gales, donde empezó una nueva vida alejada de la diaria en el palacio y de sus padres, los reyes de España, Leticia Ortiz y el rey Felipe VI. El bachillerato que eligió es el del prestigioso colegio UWC Atlantic College y al parecer allí habría encontrado el amor. O eso es lo que dicen...







A sus16 años, Leonor de Borbón tendría un crush con un compañero de clase.Según la revista Vanidades la princesa está enamorada platónicamente de alguien. Se dice que el joven que es del interés de la princesa Leonor es delgado, alto y muy apuesto, pero no trascendieron mayores detalles del afortunado.







Tampoco se conoce la nacionalidad, pero podría ser cualquiera ya que la institución a la que asisten los chicos tiene como premisa la de "unir a las personas, naciones y culturas por la paz y un futuro sostenible", entonces, seguramente está conociendo a jóvenes muy interesantes allí.







Por el momento, desde el círculo íntimo de Leonor no se animaron a dar declaraciones; aunque es de esperarse, ya que seguramente no hasta que la princesa de Asturias tenga una relación formal y sea mayor de edad que se dé a conocer de forma pública su unión a alguien más.



Aunque claro que sería muy normal que estando lejos de casa, Leonor sintiera la curiosidad por conocer a alguien y vivir una hermosa historia romántica. Después de todo, ya está en edad.