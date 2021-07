El pasado fin de semana, Italia festejó su triunfo en la Eurocopa. Fue en la final contra Inglaterra en el estadio de Wembley en Londres, donde los jugadores del equipo inglés sufrieron ataques racistas ante los penales. Quien estuvo presente en el partido alentando a la selección inglesa fue el príncipe Guillermo, junto a Kate Middleton, y al pequeño príncipe George.

Ante la situación que se vivió en el estadio, fue el futuro rey de Inglaterra quien se pronunció al respecto, repudiando lo sucedido y confirmando mediante su cuenta oficial de Twitter que la familia real “no es racista”.

Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fueron el foco de los insultos en la final de la Eurocopa. Además de la Familia Real, distintas figuras públicas del Reino Unido repudiaron los comentarios, como el primer ministro Boris Johnson y el actor Tom Holland.

Escrachan al príncipe Guillermo, luego de los ataques racistas en la final de la Eurocopa

Ante la publicación del príncipe Guillermo, miles de usuarios de Twitter lo cuestionaron por no haber apoyado a Meghan Markle, cuando los periódicos británicos y las redes sociales la discriminaban por su origen afroamericano. Nadie de la Familia Real, excepto el príncipe Harry, respaldó a la duquesa de Sussex.

En Twitter los mensajes hacia el príncipe Guillermo y la Familia Real estallaron. Algunos más sutiles y otros muy duros. “¿Príncipe William: si te hubieras sentido enfermo, vocal y visiblemente contra el abuso racista que tu cuñada Meghan Markle sufrió durante años, tus palabras tendrían hoy más credibilidad. Tu silencio o complicidad son tu condena" publicó una usuaria de la red social.

Cuando su hermano y cuñada denunciaron haber sufrido discriminación por el color de piel que podría llegar a tener su primogénito, en la entrevista con Oprah Winfrey, significó para el futuro rey de Inglaterra, un ataque directo a la Corona. Una vez que Harry y Meghan aclararon quién fue el autor de dichos comentarios, se intensificó la grieta entre los hermanos. Además, se confirmó que el príncipe sospecha que los principales ataques hacia Meghan Markle salieron desde la oficina de prensa del príncipe Guillermo.

Meghan Markle sobre la Corona británica: denunció racismo e intento de suicidio

En marzo de este año, la CBS emitió en el prime time la entrevista que Oprah Winfrey le realizó a Meghan Markle, quien estuvo acompañada del príncipe Harry. La duquesa de Sussex habló de la discriminación racial que sufrió en carne propia, de la pelea con Kate Middleton y otros secretos que hasta ese momento permanecían guardados. Incluso reveló que se casó 3 días antes.

La actriz de 39 años se mostró tranquila durante las 2 horas que duró la entrevista en la que no se guardó nada. Luego se unió el nieto de la reina Isabel II como una muestra de amor y respaldo hacia su mujer. Luciendo su embarazo que está en el quinto mes, confesó estar esperando una niña, aunque no dijo el nombre. Al aire libre, en un ambiente relajado, se estableció un clima propicio para que la entrevistada se sienta a gusto.

Meghan Markle sobre la Corona británica

Meghan aseguró sentirse muy sola y sin el apoyo que necesitaba para poder enfrentar el nuevo desafío de pertenecer a la Corona. Dijo que nadie se molestó en enseñarle de protocolos y comportamientos. Una de las primera sorpresas fue cuando contó que el casamiento realizado el 19 de mayo de 2018, en realidad fue para el afuera, dado que ya habían contraído matrimonio 3 días antes, y en el jardín de su casa.

Otra de las bombas que confesó la pareja fue cuando hablaron del color de la piel de Archie y la conversación que tuvo el príncipe con la monarquía. En aquel intercambio le dijeron que el pequeño no tendría título ni la protección del palacio, dado que era "demasiado moreno" y podría ser perjudicial para la monarquía de Buckingham. Si bien a Markle siempre se la ve sonriente, puertas adentro la vida no era tan color de rosa y fue entonces cuando habló de sus pensamientos suicidas. "Ya no quería estar viva", manifestó la duquesa recordando esos oscuros momentos.

Fue cuando estaba embarazada de su primer hijo y contó que le llevó tiempo en decírselo a su marido ya que no quería llevarle más problemas de los que venía acarreando. Cuando pidió ayuda a los popes de la Corona, relató la figura internacional, y solicitó apartarse durante un tiempo hasta que se recupere, ésta le fue denegada "porque no sería bueno para la Institución".

