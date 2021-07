Histórico encuentro entre William y Harry: revelan por qué empezaron los conflictos entre ellos

En el día en que Lady Di hubiera cumplido 60 años, William y Harry se reencontraron, luego de tres meses de especulaciones y alejamientos, en un acto oficial en los jardines del Palacio de Kensington. Acompañados por 13 invitados especiales, se especulaba que la cruda interna entre los hermanos había quedado sepultada, tras inaugurar la estatua en honor a su madre. Pero lo cierto es que el conflicto entre los hijos del príncipe Carlos sigue vigente y se revelaron datos hasta ahora desconocidos.

Omid Scobie, periodista y coautor de Finding Freedom (el libro que revela los conflictos por el cual Harry y Meghan abandonaron a la familia real británica), dio detalles acerca del problema que enfrenta a los hijos de Lady Di y el príncipe Carlos.

Luego del esperado encuentro entre el príncipe William y Harry, revelan datos que intensifica aún mas su conflicto

En 2019, durante la primera gira oficial por África de los duques de Sussex, fue el príncipe Harry quien confirmó sus sentimientos encontrados con la Corona y el mal momento que atravesaba la relación con su hermano, el príncipe William. Una vez que se emitió el documental sobre el recorrido de Harry y Meghan por el continente africano, los medios ingleses comenzaron a cuestionar la salud mental del hijo menor de Lady Di.

El periodista Scobie sostiene que fueron los ayudantes de William quienes alimentaron los rumores, iniciando una campaña en contra de su hermano. A esto se le sumaron las imágenes de Meghan Markle, llorando por estrés al no recibir apoyo de la familia real, y siendo el foco de las críticas.

De pronto, los principales diarios publicaban fuertes títulos asegurando que el príncipe William estaba preocupado por la salud mental de su hermano Harry, quien luego de 20 años reconoció públicamente el apoyo psicológico para superar la traumática muerte de su madre. De hecho, en la entrevista con Oprah Winfrey, el príncipe Harry reconoció haber tenido problemas con el alcohol y las drogas.

"Si William dirigió eso o no, nadie lo sabrá. Pero provino de la oficina de la que él es jefe. Meghan llegó motivada y lista para trabajar y eso inmediatamente los puso nerviosos. Ciertamente no era alguien que se iba a cambiar a sí misma sólo para complacer a las personas que la rodeaban. Sentí que también le recordaron: 'Ustedes no son estrellas del espectáculo acá. Hay una jerarquía y no llegas muy algo en ella" afirmó el periodista Scobie.

Los testimonios de distintos periodistas afianzados a temas de realeza, coinciden con las denuncias realizadas por Harry y Meghan, luego de terminar los vínculos con la Corona. "Alguien cercano a William me dijo que William sintió desde una etapa temprana que Meghan tenía una agenda" confirmó Robert Lacey, autor del libro Batalla de Hermanos. Penny Junor, la biógrafa real agregó: "Escuché muy malas historias desde el principio sobre que Meghan estaba molestando a la gente (que trabaja en el Palacio). No era tan encantadora como parecía".

Luego del esperado encuentro entre el príncipe William y Harry, revelan datos que intensifica aún mas su conflicto

Desde el entorno de los duques de Sussex, confirman que “se utilizó la misma estrategia implementada desde la oficina de prensa del príncipe Carlos, cuando la relación con Diana se desmoronó. En un inicio la presentaron como una persona inestable emocionalmente, luego acudieron a los desórdenes alimenticios y aseguraron infidelidades”. En referencia a lo acontecido entre los hermanos, se habló de que Meghan era maltratadora y para desgastar aún más la situación, se habló del desorden mental de Harry. “Eso es lo que Harry no le perdonará jamás a William, que le haga hecho lo mismo que sufrió su madre durante los años de mayor conflicto con la Familia Real” aseguraron.

Aunque el príncipe Harry y Meghan Markle pudieron rehacer su vida en California lejos de la Corona, donde viven en una lujosa mansión junto a sus hijos Archie, y la recién nacida Lilibet Diana, desde su entorno confirman que Harry le hizo un fuerte planeo a tu hermano: "¿Cómo me podés hacer lo mismo que le hicieron a mamá? ¿No aprendiste nada? ¡Me estás haciendo lo mismo que destruyó a mamá!". Aseguran que, de manera fría y distante, el príncipe William respondió que no podía hacerse cargo de los rumores que comunicaban los medios, además de negar la participación de su oficina de prensa.

FF