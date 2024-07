El verdadero motivo por el que descartaron a los pretendientes de la princesa Leonor

A sus 18 años, la princesa Leonor no tiene novio oficial. Aunque han circulado numerosos rumores y especulaciones sobre su vida sentimental, no hay ninguna prueba de un verdadero romance. La heredera al trono español, por el momento, está soltera, aunque con restricciones.

Según Pilar Eyre, una de las periodistas mejor informadas sobre lo que ocurre en Zarzuela, el futuro marido de la hija del rey Felipe VI y la Reina Letizia debe cumplir ciertos requisitos de la Casa Real y no podrá seguir el ejemplo de sus padres, cuyo matrimonio fue fruto, al menos al inicio, del amor.

Letizia Ortiz, Felipe VI, Princesa Leonor, Infanta Sofía

No la tiene fácil Leonor. Aunque el amor es libre; en su caso, goza de poca libertad. El hombre que enamore a la futura reina será examinado con lupa y, por tanto, no puede tener un pasado conflictivo. "Ni novias problemáticas, ni estafas, ni gamberradas, ni drogas, ni juergas. Ninguna detención, ni ningún amigote que vaya por los platós contando sus intimidades. Ningún acontecimiento que lo haga susceptible a ser chantajeado, como ha ocurrido en el pasado", explica Eyre en su libro "Lecturas".

El futuro marido de Leonor también debe tener un aspecto agradable: "El príncipe consorte va a ser uno de los hombres más fotografiados del mundo y solo un semblante agradable y una sonrisa cálida pueden evitar que acabemos hasta las narices de su rostro", dice la periodista. Además, no debe ser millonario, pero tampoco pobre: "Ni pobretones tipo novios de Estefanía de Mónaco, ni reyes del gas rusos que vacíen botellas de Magnum en las discotecas ibicencas", matiza.

La princesa Leonor y la infanta Sofía apoyaron a Carlos Alcaraz y Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos 2024

Otra condición es que no pertenezca a ninguna otra saga real. "Casarse con el rey de Dinamarca y unir los dos reinos sería imposible desde todos los puntos de vista...", asegura la escritora, que sí apoyaría un posible idilio entre Leonor y un hombre divorciado: "No me importaría que Leonor se casara con un divorciado canoso y experimentado, cosmopolita y elegante, que se tome con sentido del humor estar en segundo plano".

El candidato también debe ser culto, formal y sin demasiada personalidad. No puede eclipsar a la princesa, pero tampoco debe pasar desapercibido. "El marido de la reina no puede ser notario o aparejador, aunque la carrera militar, según algunos, sí sería aceptable. Tampoco puede ser empresario", sentencia Pilar.