Una mujer que fue dada de alta tras tener Coronavirus conoció a su hijo recién nacido

"Todos sentimos levantarse un enorme peso cuando la vimos conocer a su bebé", aseguró Ben Schwartz, jefe de ginecología del hospital Southside, en Long Island (Nueva York), luego de darle el alta a una paciente que ingresó con Covid-19 embarazada de 34 semanas. Yanira Soriano tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia en un coma inducido y aseguran que se salvó de milagro.

Finalmente, la mujer conoció a su pequeño Walter por primera vez, a 12 días de su nacimiento, cuando fue dada de alta del hospital y pudo sostenerlo en sus brazos. "El hecho de que esta madre no solo sobrevivió, sino que también pudo salir de su silla de ruedas y entrar a su automóvil y abrazar a su bebé nos da una esperanza increíble para nuestros futuros pacientes y nuestros pacientes existentes que tienen COVID", agregó

Cuando Soriano llevaba tres días en la UCI, "hubo una discusión en el hospital sobre si debería parir tan pronto, a las 34 semanas y media, pero su condición empezó a empeorar. No podía respirar, necesitaba oxígeno", recordó el jefe de ginecología, un situación en la que los profesionales también temieron que el "bebé pudiera quedar lesionado y quizás no sobrevivir".

Yanira Soriano finally got to meet her son, Walter, nearly two weeks after being put on a ventilator and undergoing an emergency C-section at Southside Hospital in Bay Shore, New York. https://t.co/PbOKp51uyj pic.twitter.com/zLC7Y5bdzc