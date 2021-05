Las dos caras de Alex Caniggia: lo que se ve en MasterChef Celebrity 2 Vs lo que no se muestra

Alex Caniggia tiene fama de contestatario, no se calla lo que piensa y no tiene drama en hacerle frente a quien sea. Anoche esto quedó en evidencia en la última gala de MasterChef Celebrity 2. Fue cuando Germán Martitegui protagonizó un picante ida y vuelta con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, que la personalidad "explosiva" de Alex salió a la luz.



"¿Vas a cortar todas las papas antes de escucharme a mí?", le preguntó Germán al darle directivas de cómo tenía que seguir una receta, mientras Alex Caniggia seguía en la suya, sin levantar la mirada.

Alex Caniggia en Masterchef Celebrity 2.

"¡Sí!", le retrucó él y picante agregó: "No escucho ni a mi viejo, ¡mirá si voy a escuchar a éste!". Furioso, Martitegui le advirtió: "Si vos no juntás eso, no presentás nada". "Presento todo Hitman hoy, no me para nadie. Ni vos me vas a parar", cerró Alex Caniggia, sin filtro.

Cómo es Alex Caniggia fuera de cámara

En lo que va del reality, Alex Caniggia ya protagonizó varios momentos tensos con el jurado. Sin embargo, sus compañeros aseguran que "cuando se apaga la cámara" el joven es totalmente diferente.

Cande Vetrano semanas atrás aseguró que en la intimidad es un excelente compañero. "Alex me parece que es la revelación, él tiene una magia que ni él sabe cómo lo hace. Es un personaje que le hace muy bien al programa", aseguró en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Alex Caniggia en Masterchef Celebrity 2

Cande lo describió de "inimputable" y agregó: "Me divierte mucho su personaje, fuera de cámara es muy respetuoso y buen compañero, nada de él me lo puedo tomar a mal... Tiene como esa coraza", sostuvo la concursante.



Si bien muchas veces, Alex Caniggia se muestra soberbio y provocador delante de las cámaras en MasterChef Celebrity 2, la realidad dista mucho de esta imagen que él da.

Alex Caniggia en Masterchef Celebrity 2

Carmen Barbieri fue otra de las figuras que reconoció que las actitudes de Alex Caniggia simplemente se trata de un “personaje”: “Es divertido, es educado, es cariñoso… Él hace un personaje, pero es bárbaro (como persona). Es re educado, muy bien educado por sus padres. Los conozco desde chiquitos”, en referencia a él y a sus hermanos Charlotte y Axel.

¡Al final Alex Caniggia es un sol!