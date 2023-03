Ángel de Brito contó por qué Romina Uhrig no irá a ningún programa: "Suspendieron todo"

Romina Uhrig es la participante de Gran Hermano más requerida y, tras su salida de la casa, su palabra es la más buscada.

Como todos los eliminados del reality, Romina tenía preparado un recorrido de medios entre los que se incluye LAM, el programa que conduce Ángel de Brito.

Ángel de Brito habló de por qué Romina no irá a los diferentes programas pautados.

Lo cierto es que el miércoles por la noche, el conductor confirmó que Romina Uhrig no asistiría al ciclo pero sí lo haría este jueves por la noche. Sin embargo, eso quedó trunco y el periodista contó lo que pasó con la ex "hermanita" y por qué volvió a decir que no a LAM. "Romina está descompuesta. Suspendieron todas las notas, incluso se bajó de Georgina que tenía que ir hoy, de lo de Rial y nuevamente de LAM", contó Ángel de Brito en Twitter.

La reacción de las "angelitas" por la ausencia de Romina Uhrig en LAM

Tras la ausencia de Romina Uhrig en LAM, Nazarena Vélez atacó a la ex participante y cuestionó su actitud.

“Me parece raro que una mujer que estuvo muchos meses lejos de sus hijas no se haga presente a un programa”, dijo Nazarena Vélez al momento de enterarse de su ausencia.

Los motivos no fueron claros, pero al parecer, no quiso estar en el debate para no hablar de las denuncias que tiene por enriquecimiento ilícito y que la juzguen como madre.