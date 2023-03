El programa LAM, conducido por Ángel de Brito que se trasmite por la señal de América, tenía que programado la visita de Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano 2022. Lo cierto es que ellas se encontró ausente en el cara a cara que hacen todos los participantes con el conductor, junto a las angelitas y se explicaron los motivos.

“Romina Uhrig no estará presente en el programa”, comenzó diciendo Ángel. Ante la duda de las angelitas por la ausencia, preguntaron por qué no iba al cara a cara con. Muchas quedaron indignadas, como Nazarena Vélez que dijo: “Me parece raro que una mujer que estuvo muchos meses lejos de sus hijas no se haga presente a un programa”. Los motivos no fueron claros, pero al parecer, no quiso estar en el debate para no hablar de las denuncias que tiene por enriquecimiento ilícito y que la juzguen como madre.

Romina Uhrig en el Debate de Gran Hermano 2022

Todos contra Romina

El pasado martes, por la señal de Telefe, Romina Uhrig estuvo presente en el Debate de Gran Hermano luego de ser eliminada del reality por el voto del público. Lo cierto, es que los ex participantes como los panelistas, le dijeron todas las cosas que tenían en el tintero a la exhermanita.

Romina le responde a todos en el Debate de Gran Hermano 2022

Gastón Trezeguet le consultó por su situación económica, un tema que generó gran revuelo en el último tiempo, ya que ella hacia alarde de la cantidad de propiedades que tenía. “No soy ninguna manicura pobre”, dijo la ex diputada, donde defendió que ella estuvo mucho tiempo trabajando y hasta altas horas y que ese dinero le servía para vivir y mantener a sus hijas.

Se volvieron a ver las caras: Los ex hermanitos le dijeron de todo a Romina en el Debate

Por otro lado, Coty Romero, Lucila “La Tora” Villalba y Camila Latanzzio tomaron la palabra y le cantaron las 40. Por su parte, Romina negó todo lo que le decían, haciéndose la desentendida.

J.M