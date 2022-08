Denise Dumas reveló la fuerte decisión de su hijo mayor: "Me dijo que..."

Denise Dumas reflexionó acerca del futuro de sus hijos y reveló cuál fue la decisión que tomó Santino, de 20 años.

La conductora de El sueño de la casa propia en Canal 9 aseguró el joven tomó la determinación de mudarse al exterior. "Uno de mis hijos me dijo que nunca le va a dar la vida para tener casa en este país y me dijo que se quiere ir. Cuando vino a planteármelo con sus 20 años, me partió el alma...", dijo en Por si las moscas.

Denise Dumas está al frente del programa donde tres familias compiten por cumplir su sueño de tener una propiedad.

Denise Dumas reveló la fuerte decisión de su hijo mayor

Sobre la importancia de este ciclo, la esposa de Campi reflexionó: "Todo el que labura de sol a sol merece tener su casa para descansar, sin tener que luchar día a día por llegar con el alquiler".

"Sobre todo en este país que todo es tan inestable, tener el techo pasó a ser un privilegio, cuando hay tanta gente que se gasta el sueldo en un alquiler", agregó.

Denise Dumas reveló la fuerte decisión de su hijo mayor: