El año comenzó con un amplio abanico de disponibles en diversas plataformas de streaming. Desde dramas sobre temáticas sensibles hasta historias con magia para quienes quieren alejarse del mundo real por unas horas. Estas son algunas de las más vistas:

The Last of Us:

The Last Of Us se trata de una adaptación de una franquicia de videojuegos de terror. Ambientada en un mundo postapocalíptico donde la humanidad sufre a merced de unas criaturas caníbales, la trama sigue las aventuras de un grupo de personajes, sobre todo Joel, un contrabandista que debe hacerse cargo de una adolescente quien es mordida por uno de los monstruos.

El virus que transformó a la humanidad es contagioso, pero a pesar de haber sido mordida ella no presenta ningún síntoma, convirtiéndose en una posible esperanza de una cura contra la epidemia. La serie, aclamada por la crítica, puede verse en HBO Max.

Caleidoscopio:

La particularidad de Caleidoscopio es que a cada suscriptor de Netflix se le presentarán los episodios en distinto orden, y la historia podrá ser comprendida en el orden que sea. La historia se desarrolla a lo largo de 25 años en los que una banda de ladrones que trabajan para abrir una bóveda aparentemente imposible de abrir. Pero la avaricia junto a otras amenazas pondrán el plan en peligro.

Barrio sin ley:

Se trata de una serie nigeriana sobre tres prostitutas que intentan huir de un peligroso criminal, pero deberán enfrentarse a varios obstáculos, entre ellos, la corrupción de la política. Se trata de una serie llena de acción y reflexiones sobre la delincuencia y el trabajo sexual.

Las brujas de Mayfair de Anne Rice:

La serie está basada en la trilogía de libros de la autora Anne Rice, famosa por su novela “Entrevista con el vampiro”. Fielding es una joven e intuitiva neurocirujana que un día descubre que desciende de una larga familia de brujas. Entonces, comienza a desarrollar habilidades especiales que deberá aprender a controlar, sobre todo si quiere protegerse del ataque de una extraña presencia que ha perseguido a todas las generaciones de su familia.

Mirada indiscreta:

En este caso, es una serie brasileña que cuenta la historia de Miranda, una hacker muy hábil quien también tiene fascinación por el voyeurismo. Un día, su destino cambia cuando conoce al hombre de sus sueños… o al menos ella cree eso.