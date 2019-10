Escándalo: reviví el fuerte cruce de Esmeralda Mitre con Gerardo Romano

Esmeralda Mitre y Gerardo Romano fueron protagonistas de una incómoda polémica en Involucrados, el programa que conduce Pía Shaw y Débora Plager.

En la edición de este lunes los actores fueron convocados para discutir sobre el Debate Presidencial del domingo, pero todo terminó en escándalo. Todo comenzó cuando Mitre se quejó de no tener su espacio para hablar sobre lo sucedido. “¿Me van a dejar hablar alguna vez desde que llegué? Si no, me voy, ¿para qué vine sino pude meter bocado? Hablen ustedes, genial, los escucho todo el programa", dijo ella y Romano salió al cruce. “Pía, no quiero compartir el programa con una negacionista. Así que si hay un conflicto, me retiro yo”, haciendo referencia a las declaraciones de Darío Lopérfido, exmarido de Esmeralda, quien aseguró en 2016 que “en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos”. En ese momento, el actor decidió abandonar el programa dejando sin palabras a la rubia.

"Cuando Gerardo hacía clases de teatro y me hacía ojitos para salir conmigo yo tenía 16 años. Me acuerdo, cuando reemplazaba a Norman Briski. Un beso, Gerardo. Yo de negacionista no tengo nada, mi exmarido fue el que lo dijo, así que sabé dividir", disparó ella y también abandonó el piso.

Pero luego de este incómodo momento, la actriz siguió con su descargo vía Twitter y siguió su ataque. "Quiero decir que siempre que @iudica estuvo en el programa siempre me sentí cuidada. Hoy, lamentablemente, no estuvo y me maltrataron", dijo en la red social del pajarito y continuó: "Me injuria tratándome dnegacionista x las declaraciones d mi ex marido.Sin embargo,no lo vi decirle nada a Graciela Fernández Meijide q textual dijo “La cifra d los 30.000 desaparecidos está claro q es simbólica”.Gerardo,no fui yo la que lo dijo,te vas a retractar?".

Quiero decir que siempre que @iudica estuvo en el programa siempre me sentí cuidada. Hoy, lamentablemente, no estuvo y me maltrataron. — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) October 21, 2019

#gerardoromano me injuria tratándome dnegacionista x las declaraciones d mi ex marido.Sin embargo,no lo vi decirle nada a Graciela Fernández Meijide q textual dijo “La cifra d los 30.000 desaparecidos está claro q es simbólica”.Gerardo,no fui yo la que lo dijo,te vas a retractar? — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) October 21, 2019