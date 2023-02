Flor Moyano compartió un nuevo post después de la denuncia a Juan Martino por abuso en El hotel de los famosos 2.

La joven decidió mantener su perfil bajo en redes sociales pero decidió compartir otro mensaje haciendo referencia al mal momento que está atravesando.

"Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma. Cada día es una nueva batalla, sin lugar a dudas, la más hostil que me tocó vivir. Vivo momentos difíciles, me siento juzgada, señalada, incomprendida", dice parte del post.

Luego, Flor Moyano relata cómo atraviesa esta etapa y los prejuicios que le toca enfrentar a las mujeres que denuncian. "Me toca vivir lo que tantas veces escuche en boca de otras mujeres, y a pesar de que los Profesionales que me ayudan, trabajan para darme herramientas, no puedo restarle importancia a la palabra de la sociedad. La sociedad que sin querer, simplemente tirando una opinión al aire me lastima y hace que mi camino sea mucho más difícil", continúa.

Flor Moyano.



"En otras palabras, tengo que hacer lo que mi Alma necesite, tengo que respetarme y respetar mi proceso. Que tiene que ser para mi, siempre lo más importante. Para recupérarme, para recuperar mi vida y mi felicidad. Escribirlo me ayuda, me obliga a creérmelo y a tomar fuerzas para salir adelante como hice siempre (...) Confío en que voy a volver a ser la Flor luminosa, feliz y sonriente que siempre fui", concluyó.

Juan Martino.