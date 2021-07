El mal momento de Carolina Haldemann: le descubrieron nódulos en las cuerdas y no puede volver a hablar

Carolina Haldemann, conductora de Canal 26 y panelista de Pampita Online, reveló el grave estado de salud que la dejó sin habla.

La modelo confirmó el diagnóstico en sus redes sociales donde reveló que le descubrieron nódulos bilaterales en las cuerdas vocales y sangrado en la laringe por lo que debió ser operada.

“Hay veces en los que hay que aceptar que no podemos con todo, pero sí podemos ocuparnos de estar mejor. Me diagnosticaron nódulos bilaterales en las cuerdas vocales y sangrado en la laringe. Hoy me tocó aceptar que mi voz no salga y por más desesperante que sea, no lo puedo hacer", dijo mediante sus redes sociales.

Carolina Haldemann compartió un mensaje en redes sociales.

Luego agregó: "Algo tan natural como hablar. Algo que aprendí a hacer a los 6 meses de vida. Sin embargo, por más que físicamente no lo pueda hacer “hoy”, sé que todo va a estar bien y lo voy a lograr. Cómo todo lo que uno se propone en la vida”.

Carolina Haldemann tiene 34 años y es una de las conductoras del noticiero de Canal 26, además de participar del programa de Pampita en Net TV. Debido a este relato, la morocha agradeció a sus seguidores por los mensajes de amor.

"Muchísimas gracias a todos por preocuparse y el cariño en cada uno de sus mensajes", expresó después de su descargo.

Carolina Haldemann.