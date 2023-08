Cristina Pérez hace una semana que está en el centro de las noticias luego de que Ángel de Brito revelara en LAM una decisión que la periodista le confesó tras las PASO 2023.

El lunes pasado, el conductor contó en su programa que la conductora de Telefe Noticias había tomado una drástica decisión sobre su continuidad al frente del noticiero junto a Rodolfo Barili.

Cristina Pérez.

Según Ángel de Brito, Cristina Pérez dejará la conducción del noticiero en caso de que su pareja sea elegida vicepresidente de la Nación. Luis Petri es parte de la fórmula de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich.

Cristina Pérez y Luis Petri.

Enseguida, comenzaron a surgir posibles nombres de quién sería el reemplazo de la periodista en el noticiero de Telefe.

Cristina Pérez comparte la conducción del programa junto a Rodolfo Barili desde hace más de veinte años.

Finalmente, en LAM aseguraron que su colega elegida es Érica Fontana.

Érica Fontana.

Quién es Érica Fontana

Como indicaron en un informe que emitieron en LAM, Érica Fontana conduce actualmente junto a Adrián Puente, el noticiero de la mañana de Telefe.

Anteriormente, la periodista condujo junto a Germán Paoloski, Diario de medianoche, por el mismo canal.

Érica Fontana es rosarina y tiene dos hijos. El año pasado contó en Podemos Hablar, que su ritmo laboral junto al rol de madre, no le permitían dormir demasiado. "Me acuesto a las 11 de la noche y me levanto a las 3:30 de la mañana", señaló.

Érica Fontana en Podemos Hablar.

Además del periodismo y la maternidad, Érica Fontana es fanática de la música.

En 2013 comenzó a trabajar también como DJ y en 2014 sacó su segundo disco, al que tituló: "New Attitude". El primero, según contó en una nota que dio a "La Capital", llevaba su nombre.

Sin dudas, una periodista multifacética que se anima a disfrutar y ser feliz.