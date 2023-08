Cristina Pérez es una de las mejores conductoras y tiene su lugar en el noticiero de Telefe junto a Rodolfo Barili. Recientemente, se armó una polémica alrededor de la conductora ya que está en pareja con Luis Petri, que es candidato a vicepresidente en la fórmula de Patricia Bullrich, lo que podría ir en contra de su ejercicio profesional como periodista.

En A La Tarde, el programa de Karina Mazzocco en América TV, fueron a buscar a Cristina Pérez para consultarle sobre unas supuestas exigencias por parte de Telefe en medio de este polémico contexto por su relación con Luis Petri. "Sos una gran profesional y ahora estás en un momento importante, porque vas a estar votando, pero al mismo tiempo va a estar ahí tu pareja como candidato a vicepresidente", planteó el notero del ciclo.

Cristina Pérez y Luis Petri

Con mucha seguridad, Cristina Pérez le sacó importancia al tema y se refirió a su buena labor como periodista. "Vos dijiste una palabra clave. El ejercicio profesional. Yo hago eso, hago ejercicio profesional", contestó sin tartamudear la conductora del noticiero de Telefe.

Por supuesto que el cronista deslizó la posibilidad de que Telefe le habría exigido que tome la decisión de apoyar a Luis Petri o de seguir en el programa: "¿Más allá de que un canal a veces te exija ciertas cosas? Porque está el rumor de que Telefe te habría impuesto tomar la decisión de seguir o no". Ahí mismo, Cristina Pérez desmintió la información con contundencia.

Cristina Pérez y Luis Petri

"No. Las relaciones mías con el canal son muy buenas y son 21 años de trabajo con Telefe. Por lo pronto, yo en el noticiero, en estos días de campaña, considerando que Luis es candidato, no estoy presentando el segmento electoral. Por mi lado trato de hacer siempre lo correcto y el canal también, entonces en eso vamos a ser transparente. Pero faltan cosas por ocurrir", respondió Cristina Pérez luego de la pregunta del cronista de A La Tarde.

Haciendo un poco de futurología, el periodista de A La Tarde le planteó una situación hipotética. "Pero podés llegar a ser el día de mañana primera dama también, si todo avanza como tiene que avanzar, según la gente que vote a Petri", lanzó. Sin embargo, Cristina Pérez lo frenó en seco y dijo: "Mirá, como te decía hace un ratito, por una cuestión del ejercicio profesional, yo no entro en terreno especulativo ahora. En su momento veremos que pasa con nuestro camino y mi camino en particular. Pero me parece que en ese sentido hay que ir paso a paso".

Ahí mismo, el periodista le tiró una pregunta picante. "¿Vos podrías ser imparcial si tu pareja es elegido el día de mañana? ¿O te pondría en una situación difícil?", preguntó. Cristina Pérez no dudó en responder y demostró lo profesional que es a la hora de trabajar. "Mirá, desde mi propio programa yo puedo dar mi mirada con transparencia y honestidad. Y eso la gente lo va a estar viendo porque voy a tener una doble vara de exigencia. Y yo voy a seguir siendo de esa manera. Yo no esquivo ningún tema. Y como estoy acá contestándote todas las preguntas, enfrento todos los temas y contesto todas las preguntas. Y también hago todas las preguntas", cerró con contundencia.

NL.