Marcos recibió una señal desde afuera de la casa de Gran Hermano: "Sos el ganador"

La casa de Gran Hermano está cada vez más candente y, después de los primeros seis eliminados, se reconfigura la estrategia entre los hermanitos.

Las personalidades líderes siguen desplegando sus artilugios y, a pesar de la buena onda, también aparecen críticas y comentarios entre ellos. Al menos esto sucedió con Marcos, el salteño reconocido por su perfil bajo, cuando una persona del exterior le gritó y le marcó cuál es la visión que tienen desde afuera sobre él.

"¡Primo, sos el ganador!", disparó la persona que logró generar inquietud dentro de Gran Hermano. "Están todos locos", dijo Marcos al escuchar esta declaración.

Marcos recibió una señal desde afuera de la casa de Gran Hermano:

Pero a pesar de la parsimonia del salteño, esta frase generó una gran preocupación entre los integrantes de Los Primos, el grupo que conforman Agustín, Daniela, Julieta y Coti. “Llega a ganar ese tipo... Yo no sé cómo entró acá. ¿Qué dijo en el casting?”, expresó Nacho, visiblemente conmocionado por esta posibilidad. "Romi, ¿lo ves ganador? Boluda”, preguntó Julieta a la diputada.

"Yo creo que el primo toca placa y se va”, agregó "Cata" una de las nominadas durante esta semana.

Quién es Marcos, el "ganador" en la casa de Gran Hermano

Marcos Ginocchio es uno de los participantes preferidos por fuera de la casa de Gran Hermano.

Con su bajo perfil, logró conquistar el corazón de las y los seguidores del ciclo que sueñan con que se concrete su pareja con Julieta Poggio.

Marcos tiene 22 años y, en su presentación, se declaró fanático de las artes marciales por lo que es especialista en jiu jitsu, tae kwon do y kick boxing.

"No me interesa lo que los demás piensan de mí, yo vivo para mí y no para los demás. Soy una persona muy auténtica”, dijo antes de su ingreso al reality.

