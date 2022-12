Gran Hermano: Daniela se mostró arrepentida de estar con Thiago y aseguró que "arruinó su vida"

Los idas y vueltas entre Daniela y Thiago de Gran Hermano 2022 parecen no parar y ahora, después de haber tenido un encuentro hot en el baño, la participante aseguró haberse arrepentido.

El motivo del su pesar es porque hay alguien que la espera fuera de la casa. "No estábamos juntos. Pero quedó en 'disfrutá y cuando salís vemos qué hacemos'. Yo te juro que no pensé que iba a tener algo acá adentro con alguien. Creo que de la puerta para afuera, cagué toda mi vida", dijo Daniela en una charla con Marcos.

"En mi vida común soy tan políticamente correcta y me cuido tanto. Yo amo con todo mi corazón a mi familia, pero cada error que tengo me lo señalan y esto es un montón. 'Mirá, hace 5 años que estaban juntos y se está revolcando con un pendejo, qué hija de p'. Me quemé para afuera con mi entorno", continuó, asegurando que Thiago es su debilidad. "Este pendejo viene, me da un beso y me vuela la cabeza. De hecho, no sé por qué. No tiene nada de lo que me gusta en una persona", reconoció.

Gran Hermano: La hermana de Thiago se declaró fan de la pareja que él hace con Nacho

Thiago y Nacho son uno de los shippeos preferidos dentro de la casa de Gran Hermano. Lo cierto es que hace algunos días, el joven de 19 años mantuvo una entretenida charla con María Laura (Cata), Romina y Nacho y al ser consultado por sus sentimientos, reveló la verdad. "Enamorado es una palabra muy fuerte. Me gusta, pero no enamorado... De Nacho estoy enamorado", aseguró Thiago con Nacho a un lado.

En las últimas horas se viralizó un video de Tik Tok que muestra la captura de pantalla de una fotografía que subió Brisa Medina, la melliza de Thiago en la que hace alusión al apoyo que le brinda a su hermano.

En dicha publicación la joven escribió "Acá somos team #nachiago" junto a un corazón dejando en evidencia el claro apoyo que ésta le brinda a Thiago para su vínculo con Nacho Castañares.