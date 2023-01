Durante los últimos días mucho se especuló respecto al vínculo que comparten Alfa y Camila de Gran Hermano. La cercanía entre ellos es evidente, tanto físicos como verbal y al parecer estuvieron a punto de besarse, sin embargo, estos movimientos preocupan al público fanático de la casa más famosa ya que reiteradas veces la joven de 21 años le plantó un ‘’no’’ al jugador veterano. Es así, que Gran Hermano decidió intervenir con psicólogos para saber lo que está sucediendo.

En El Debate, durante las noches de Telefe, no se quedaron atrás y también analizaron este vínculo que tanto da de qué hablar: "Creo que, si Camila va a placa, la gente la saca. No está quedando bien con esta situación confusa. el voto es negativo y la gente va a ir a sacarla porque está enojada con ella al no ponerle límites a Alfa. Si Camila le dijo ¡Alfa, te presento a mi mamá o a mi tía’, se supone que a ella no le gusta Alfa, si no no va a hacer ese comentario! Entonces, ¿por qué no le pone una distancia? Circularon unos videos que...", expresó Marisa Brel.

Camila y Alfa de Gran Hermano 2022

Por otro lado, Santiago del Moro dijo: "Lo que hace Gran Hermano es ponernos un espejo y moviliza nuestros prejuicios. Y tenemos prejuicios con eso como tenemos con un montón de cosas. Siempre pensamos que para la sociedad está bien visto que un tipo grande esté con una piba joven y vemos tremendo que un tipo joven esté con una mujer más grande. Socialmente está bien visto o es canchero que un tipo grande salga con una piba joven. Ahora, si fuera al revés sería un escándalo".

Y continuó con su análisis acerca del trasfondo entre Alfa y Camila: "Imagínate que un chico de 20 hubiese estado en la casa con una mujer de 60. Les quiero contar algo... Gran Hermano se comunicó con Camila y con Alfa para saber cuál era la situación de todo esto, cómo era esta relación. Igual, tienen todo el derecho del mundo a tener la relación que quieran. Lo que pasa es que había cosas que descontextualizadas eran un poco fuertes".

"Pero por ahí, uno en pareja, con la persona que ama, que quiere, te podés tocar una parte, te podés apoyar, son códigos entre la pareja y están bien. Pero acá algunas cosas fueron fuertes, estuvieron a punto de besarse", cerró el conductor del ciclo.

"Se vio muchas veces que, por ejemplo, ella estaba lavando algo en la pileta, él estaba parado atrás apoyándose bastante. Y ella le dice 'no, Alfa, no'", aseguró Laura Ubfal, otra de las integrantes del panel del reality show.

"Cuando pasó eso la producción se comunicó se comunicó con Gran Hermano para que investigara sobre todo esto. Gran Hermano los llamó, un grupo de psicólogos también para abordar este tema, para hablar de este tema. Y para Camila no fue un tema y para Alfa, tampoco. Cuando ellos le plantean el tema, no es tema. Entonces, claro, son dos personas adultas que están haciendo lo que quieren", reveló Santiago del Moro, acerca de la charla privada que tuvieron los participantes con los especialistas.

D.M