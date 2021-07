Karina Mazzocco respondió a las duras críticas de Yanina Latorre

Esta semana comenzó "A la tarde", el nuevo ciclo de América que conduce Karina Mazzocco con un panel integrado por Flor de la V, Sabrina Rojas, Cecilia "Caramelito" Carrizo, Débora D´amato, Diana Deglauy y Ezequiel Campa en el segmento de humor.

Desde Miami, Yanina Latorre, "atendió" a la conductora con fuertes misiles y no dudó en decirle todo lo que pensaba respecto del programa, de las panelistas y principalmente de ella, en su rol de conductora.

Karina Mazzocco le respondió a yanina Latorre con la fábula de la luciérnaga y la víbora

Latorre, además de las duras críticas que hizo vía Instagram, también habló en LAM donde dijo entre otras cosas dijo que Mazzocco trabaja de linda y es la reina de la desinformación. "Hizo 1 punto de rating el primer día, Yo me suicidaría porque el primer día es el que más medis", gritó al aire en su comunicación vía zoom con Ángel de Brito.

Compenetrada en su crítica, agregó: "No les da vergüenza lo que hacen? Ví el programa entero porque, para hablar de algo, me informo, no como ellas". como si esto fuera poco, tuvo aún más para acotar: "El programa atrasa. No sé quien lo produce, termina con una encuesta sacando puntos para ver cuán celosa sos". Imitando a la panelista Cecilia Carrizo, Yani dijo: "Ay, yo tengo 5 puntos yo tengo 5 puntos, ¿quieren que les cuente por qué soy celosa? porque me gusta, porque es divertido ser celosa", y finalizó "Qué querés que les conteste a estas minas que no les da el marote?

Del otro lado, la conductora del programa, con un estilo más calmo, tomó el guante y le dedicó una fábula que publicó en su cuenta de Instagram, y antes comenzar dijo: "No sé por qué antes no la compartí con ustedes. será que el momento es ahora. Nunca más oportuno" y así se refirió al cuento de la luciérnaga que disfrutaba del bosque y de la noche, hasta que la atacó una serpiente inmensa y ponzoñosa que estaba enroscada sobre su propia cola se la quiere comer de un solo bocado."

El extenso cuento repetía en varias oportunidades la presencia de la bicha que la quería atacar hasta que finaliza dando un claro mensaje dirigido hacia Yanina Latorre.

"¿Sabés lo que pasa? yo te quiero comer, te quiero matar, porque no soporto verte brillar", fue la frase con la que terminó su leyenda y luego Mazzocco, mirando fijamente a su cámara reflexionó: "¡Cuánta bicha suelta hay por el mundo. Pero por suerte cada vez hay mas luciérnagas" .

"Que nunca nada ni nadie apague tu luz" y sin nombrar a Latorre, se lo dedicó, irónica: "Con todo mi amor. Sí, para vos", culminó.

Karina Mazzocco reveló la forma insólita sobre cómo conoció a su marido

Siempre "Los Mamones" el programa de Jey Mammon por América deja grandes testimonios de parte de sus invitados y en esta oportunidad Karina Mazzocco fue la gran estrella de la noche quien repasó su carrera y habló de su intimidad y sobre la insólita forma en la que conoció a su marido, Omar El Bacha.

Jey le preguntó cómo había descubierto el año con su actual marido y Karina respondió con la anécdota de cuándo lo vio por primera vez: “Lo vi entre las góndolas. Había ido al supermercado completamente camuflada, era una época de mucha exposición. Yo me estaba divorciando y lo que menos pensaba era ir al supermercado y conocer a alguien. Lo vi y dije ‘¡qué bueno está ese morocho!’”.

