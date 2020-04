Karina Mazzocco revela cómo pasa la cuarentena: lee cuentos y se "convirtió" en cocinera

Referente de la moda, el buen estilo y la conducción, Karina Mazzocco es, además de todo eso, una de las mujeres más bellas de la Argentina. Y como toda ciudadana respeta las normas de aislamiento obligatorio dictado por el Gobierno Nacional y se mantiene en su departamento de Belgrano junto a su hijo, Malek de 13 años y su esposo Omar.

De gran relación con CARAS, Karina dialogó con este portal y contó como pasa la cuarentena, que descubrió de ella misma como ama de casa y además contó que lee cuentos en su cuenta de Instagram (los cuales podrás escuchar más abajo) y que se convirtió en uan gran cocinera. "El tiempo es algo que tenemos de sobra ahora en cuarentena. En principio mis cuestiones laborales se vieron afectadas, en América 24 tengo mi programa, “Rumbo Norte”, que recorre lugares del nordeste y cuenta historias lindas. Grabo los copetes en mi casa y después en post-producción lo completan. Después sigo haciendo acciones en Instagram", comenzó contando.

"A esta cuarentena le encontré el lado positivo, ya sé que es un embole, ya lo sabemos todos pero yo empecé a grabar cuentos y compartir eso con la gente. Me dije, ¿desde el mundo de la comunicación como puedo acompañar? Y la respuesta fueron los cuentos. Son cuentos de enseñanzas budistas, otros con sentido positivo de la vida. Tuvieron mucho éxito gracias a Dios, me los piden, cuando entrego un cuento nuevo en Instagram me encuentro mensajes re lindos", contó.



Con respecto a su familia Kacina contó: "En lo familiar, Malek que tiene 13 años es increíble como se adaptó. Esta atento a sus horarios de clases virtuales, entrena en casa. Las tareas domesticas la parte en donde reniego mas igual no le hago asco a nada. Plancho mucho, que me gusta. Hay mucha gente que no tiene ni idea de como mantener una casa y esta bueno tomar consciencia y cómo van cambiarndo nuestras necesidades".

"Hay que mantener el animo bien arriba. Al comienzo estuve zarpada de positivo y después de 20 días me cayó la cuarentena, pero sigo enfocada con mucha actitud. Tengo a mi marido, a mi hijo, no tenemos problemas de base. El tiene permiso para salir porque como se dedica a lo sanitario tiene permiso para circular, sino salgo yo a compararle cosas a mis padres que no quiero que salgan. Finalmente te pudo decir que me descubrí cocinera. No sabés las cosas que hago. Mi especialidad es una súper empanada que hago con tapa de tartas y un risotto con pollo, mariscos o vegetariano (risas)".