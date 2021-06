Dalma Maradona se sumó a El Marginal y uno de sus actores se quejó

Ya comenzó a grabarse una nueva temporada de El Marginal, la tira que, producida por Underground se emitirá por la TV Pública. La novedad de este ciclo es la incorporación de Dalma Maradona pero, en vez de celebrar a una nueva compañera, Brian Buley salió con los tapones de punta, furioso con el ingreso de la hija de Diego Maradona.

"Me parece una falta de respeto hacia los demás compañeros", comenzó su descargo en un mensaje que le envió al periodista Juan Etchegoyen el actor que interpreta a Pedrito, y continuó: "Estamos en un momento muy difícil por la pandemia y no me gusta que esté en El Marginal", siguió.

Brian Buley se quejó por la incoporación de Dalma Maradona a El Marginal.

Sin ánimo de enfrentarse con la hija de Diego Maradona, Brian intentó poner paños fríos y justificar su ingreso a la tira: "Obviamente es por la muerte de su papá. Coincido con eso que es para olvidarse un poco de lo que es el sufrimiento, pero también me pongo del lado de la gente que no tiene trabajo".

El actor aclaró que no tiene nada en contra de Dalma sino con la persona que pensó en ella para que interprete el personaje.

La carrera actoral de Dalma Maradona

Dalma Maradona tiene una larga experiencia en el rubro actoral. La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe con sólo 9 años fue integrante del elenco de Cebollitas, una serie infantil que se emitió en Telefe. También formó parte del elenco de Socias, Los Roldán, Casados con Hijos y muchos otros programas televisivos como también lo hizo en teatro y cine.

Actualmente es una de las columnistas del programa radial "Día Perfecto", en la Metro junto a Gabriel Schultz y Cayetano Cagj.

Dalma Maradona vuelve a la actuación en la serie de Sebastián Ortega.

LP