Dalma Maradona grabó a su hija cuando le hacía un tierno pedido

A pesar de preservar la intimidad de su pequeña Roma, Dalma Maradona compartió una emotiva grabación en la que la niña le hace un tierno pedido.

La hija de Diego Maradona difundió en el momento en el que la niña de dos años le solicitaba que le "haga mimitos". "Es posible esta dulzura de hija?", escribió la actriz junto a la publicación en Insta Stories en la que se escucha la voz de su bebé.

"Dame muchos mimitos. Haceme muchos mimitos", dice la niña que cumplió dos años.

Dalma Maradona y Roma

Dalma Maradona reveló por qué no comparte fotos con su marido

Dalma Maradona decidió preservar la intimidad de su hija y de su marido, Andrés Caldarelli, por lo que no comparte foto con ellos en sus redes sociales.

Dalma Maradona y su marido Andrés Caldarelli

"¿Por qué no subís fotos con tu pareja?", le preguntó una seguidora a Dalma mediante sus historias de Instagram. Lejos no responder o dejar pasar la pregunta, Dalma se sinceró y explicó los motivos: "Porque él no quiere ni le interesa ser una persona pública... ¡Y trato de respetarle eso! A veces aparece, pero muy poco", aclaró.