Viviana Canosa le manda carta documento a Jorge Rial

Sin dar nombres Jorge Rial, que estaba al frente de su ciclo TV Nostra, dio a entender que Viviana Canosa recibía en su casa a un amante disfrazado de Delivery y era nada menos que El Dipy. Ahora, la conductora de Viviana con Vos, furiosa, le va a mandar carta documento al ex Intruso.

Todo comenzó cuando el cantante devenido en referente político escribió un mensaje en redes dirigido a su ex mujer y madre de su hijo, Mariana Diarco a quien se la vincula sentimentalmente con Gastón Pauls.

"No soy de romper las bolas con esto @marianitadiarco pero, en serio?. Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo esté cerca de una "montaña rusa". Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener , pero Con mi hijo no", decía el contundente mensaje en twitter que fue replicado.

Diarco, tomó el guante y redoblando la apuesta, le contestó a su ex: "@eldipypapaok Te contesto y sigo trabajando, así dormís tranquilo. Nuestro hijo, mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del prog de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa", y así, le vedette dejó la puerta abierta a las especulaciones y en diferentes programas se habló de que "la cincuentona" sería Viviana Canosa.

Jorge Rial, enfrentado con quien fuera su panelista en los inicios de Intrusos, dijo saber a quién se refería Mariana Diarco cuando hablaba de la cincuentona. Con gesto pícaro dio detalles de los encuentros entre el Dipy y la conductora

"El cantante fue visto en un lujoso complejo de departamentos yendo camuflado como repartidor de delivery, con gorrita, anteojos, barbijo y un paquete en la mano y se presentó en ese lujoso lugar diciendo que venia a traer un pedido para esta importante periodista de la tarde de cable. Ella le dijo que suba el delivery y (en seguridad) le dicen que no, que desde que empezó la pandemia no puede subir el delivery tiene que bajar usted, le habrían dicho a la periodista quien finalmante dijo que se hacía cargo y que era un amigo que le venía a traer unos medicamentos para su hija". Rial fue por más y dijo que el repartidor estuvo en el departamento por aproximadamente una hora y 45 minutos y lo que habría llevado sería dióxido de cloro.

Canosa, ya harta de las acusaciones habló con su abogado, Juan Manuel Dragani. "No les tengo miedo, están operando. Invéntenme romances con políticos, encamadas, etc pero ahora se metieron con mi hija. Decir que un tipo sube a mi departamento para traer remedios para mi hija. Basta! Yo voy a seguir con Carta Documento".

Viviana Canosa quedó sobreseída en la causa del Dióxido de cloro

Fue en plena pandemia cuando Viviana Canosa desde su programa Nada Personal, que se emite por canal 9, tomó dióxido de cloro al aire y ésto se entendió como una cura o prevención para el Coronavirus que ella promocionó.

A partir de ahí la periodista recibió innumerable cantidad de denuncias, por lo que tuvo que recurrir a su abogado, el dr. Juan Manuel Dragani, quien la representó en la causa y finalmente logró la absolución de Canosa y el archivo de las actuaciones

LP