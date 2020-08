Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en su programa

Al frente de su programa Nada Personal, Viviana Canosa, después de cuestionar a los actores que se sumaron a la campaña para el cuidado contra el coronavirus, y antes de cerrar su programa, tomó una botella y bebió dióxido de cloro: "Oxigena la sangre y viene divino. No lo recomiendo, yo les muestro lo que hago", dijo, provocadora.

La conductora, está picante y es una manifiesta opositora al gobierno. La semana pasada, en una dudosa humorada, le tiró alcohol en gel a AnÍbal Fernández, quien había sido el invitado del día. También, en otro programa, dijo que Alberto Fernández la había intimidado y en ese oportunidad le respondió "Señor presidente, no abuse de su poder".

Ayer, estaba furiosa por la campaña que actores de gran prestigio realizaron en apoyo a las medidas de aislamiento y cuidado contra el COVID. Mirando a cámara no dudó en declarar: "Estos tipos se están prestando. Con qué cara le querés dejar a la gente un mensaje de terror, de miedo y de pánico si la gente se va a morir de todo lo que está pasando menos que del COVID", dijo.

Luego de una charla con Luis Juez, invitado recurrente al ciclo, Canosa habló acerca de la rebeldía que está teniendo cada vez más: "Yo me indigno". y a continuación leyó el mensaje que ella misma publicó en su cuenta de twitter: "No COVID...Si a la CoVida!!. Vivir en comunidad...sin miedo, con amor y en responsabilidad. No somos títeres. Somos un pueblo maduro y responsable". que finalizó con los hashtag Despertar. Libertad.

Y para el cierre leyó una frase de un cartel callejero: "Esta frase es para cerrar el programa: Dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo" y a continuación tomó de la botella con la sustancia que la ANMAT no recomienda y ella, por el contrario, asegura que trae beneficios para luchar contra el virus.