Yanina Latorre atacó a Ana Rosenfeld y "las angelitas" la escracharon en redes

Yanina Latorre destapó la olla y el domingo atacó con dureza a su colega, Ana Rosenfeld.

La "angelita" contó que la abogada "maltrata" a los compañeros de LAM, programa al que se sumó este año. Lo cierto es que las acusaciones tuvieron su sustento y sus compañeras avalaron a Yanina Latorre con un video que la muestra manteniendo un intercambio con Martín Candalaf, durante 2020.

"Así empezó a gritarle Ana Rosenfeld a Candalaf (noviembre de 2020)", dice el video que subió en sus redes sociales Cinthia Fernández y que Latorre compartió.

"Se puso como loca cuando dijimos que le suspendieron la matrícula", agregó en el post de Stories que también fue compartido por Estefanía Berardi.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Ana Rosenfeld

En su descargo, Yanina Latorre escrachó a Ana Rosenfeld porque no le gustó lo que dijo sobre ella en una nota para Intrusos.

“No me gusta la abogada panelista. Punto uno: no me gusta la gente que destrata o que trata con cierta soberbia a la gente que labura", comenzó su descargo la esposa de Diego Latorre.

Yanina Latorre "escrachó" a Ana Rosenfeld.

"Hay camarógrafos, hay sonidistas, hay productores, hay vestuaristas y maquilladores. Esta señora a esas personas no las registra, les dice ‘nena’, ‘nene’”, siguió con su descargo.

“Nunca le gusta nada de lo que le traen. ¿Un día saben qué le dijo? ‘Yo uso ropa importada’. La chica fue y le trajo algo importado de un mayorista y ella le dijo ‘Te voy a invitar a mi vestidor, yo uso Gucci, Dolce Gabbana’. ¡Es insoportable!”, disparó.