Barby Silenzi durísima contra Silvina Luna, ex de El Polaco

La bailarina Barby Silenzi y su pareja, Ezequiel Cwirkaluk, "El Polaco", están atravesando un gran momento. La llegada de la primera hija de ambos, Abril, consolidó a la familia. Ella ya tiene a Elenita, fruto de su amor con Francisco Delgado en tanto que él tiene a Sol, la hija que tuvo con Karina La Princesita y a Alma, de su relación con Valeria Aquino.

Instalados en su casa en un country de zona sur, la pareja transcurre la cuarentena en familia disfrutando de este gran momento. En diálogo con Catalina Dlugui, Silenzi habló de su parto en plena pandemia y destacó lo rara que fue la cesárea con barbijo.

En un momento de la charla, tuvieron espacio las ex de El Polaco y especialmente Silvina Luna, con quien en algún momento de la pareja, pensaron en contraer matrimonio. "Nunca perdimos el contacto, aunque él tenía las amistades restringidas", dijo en alusión a Luna. En otra parte de la entrevista, Barby contó su sensación cuando Ezequiel le propuso matrimonio a Silvina: "Me dio como una cosita", dijo y agregó: "Pensaba que eso era imposible porque entre nosotros dos había algo". También dijo que el cantante siempre estuvo "picoteando" con otras ex como Aquino, Karina y hasta con la mismísima Gianinna Maradona. "Pero yo no quiero pertenecer a ese harem. Conmigo no por favor", concluyó.