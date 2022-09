Benjamín Vicuña anunció que falleció su papá: "Hoy abrazás a tu madre y a tu nieta"

Después de semanas transitando problemas de salud, falleció el papá de Benjamín Vicuña. La noticia fue confirmada por el actor chileno a través de sus redes sociales.

"Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia", comenzó el actor en su emotivo posteo en Instagram.



"Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building", cerró el actor sobre esta triste pérdida que hoy enfrenta.



Benjamín Vicuña le dedicó una emotiva publicación a su papá: "Más fuerza"

Días atrás, Benjamín Vicuña había compartido un emotivo mensaje de fuerza para Juan Pablo mientras lo acompañaba en su internación en Chile. El actor había estado viajando al país vecino para poder asistir a su padre en su complicado estado de salud.

En la postal se ve la mano del artista sosteniendo la mano de su padre, pero como si eso fuera poco, agregó: "De la mano, con más fuerza que nunca". De esa forma dejó en evidencia el apoyo que le brinda a Juan Pablo en esta delicada situación.



"No está bien, es lo que te puedo decir. Es un momento difícil", fueron las palabras que Vicuña expresó en diálogo con "LAM" al volver al país luego del primer viaje de urgencia que hizo a Chile cuando se enteró que se había agravado el cuadro de su papá.